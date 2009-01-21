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۲ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۷

سید حسن نصرالله پیروزی غزه را به حماس و جهاد اسلامی تبریک گفت

سید حسن نصرالله پیروزی غزه را به حماس و جهاد اسلامی تبریک گفت

دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در تماسی تلفنی با رئیس دفتر سیاسی حماس پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی را به مقاومت ملت فلسطین تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه تلویزیونی المنار، دربیانیه صادر از جنبش حماس اعلام شد:  سید حسن نصرالله در تماسی تلفنی با خالد مشعل ، با تمجید و قدردانی از فداکاری، مقاومت ، ثبات و عزت ملت فلسطین تاکید کرد: پیروزی غزه شکست دومین رژیم صهیونیستی در طول دو سال و نیم یعنی بعد از شکست اسرائیل دربرابر حزب الله در سال 2006 به شمار می رود.

سید حسن نصرالله درعین حال ، به قهرمانی نیروهای مقاومت فلسطین و در راس آن حماس که موجب وحدت و یکپارچگی آنان در مقابله با رژیم صهیونیستی شد، ارج نهاد.

درادامه این تماس تلفنی همچنین خالد مشعل از سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان به خاطر ایستادگی در کنار ملت فلسطین و مقاومت تشکر و قدردانی کرد.

درعین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز دربیانیه ای اعلام کرد: سید حسن نصرالله به رمضان عبدالله شلح دبیرکل این جنبش ، پیروزی مقاومت مسلمان و مجاهد را به وی و به همه مردم فلسطین تبریک و تهنیت گفت.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: پایداری و مقاومت در مقابل حملات صهیونیست ها و غافلگیری هایی که نیروهای مقاومت در برابر دشمن از خود بروز دادند به گونه ای که اصلا مورد انتظار دشمن نبود، بسیار زیاد در به شکست کشاندن دشمن و ممانعت از محقق شدن اهداف آن و همچنین ثبت هر پیروزی هر چند به صورت محدود برای گزینه مقاومت در منطقه کمک کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان با تمجید و قدردانی از شهدای گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: مقاومت ملت فلسطین و فداکاری های عظیم و بزرگ آنان هرگز از بین نمی رود.

وی درادامه با برشمردن این پیروزی به یک پیروزی جدید الهی تاکید کرد: یپروزی غزه، همان پیروزی مقاومت اسلامی درلبنان و پیروزی برای امت عربی و اسلامی به شمار می رود.

" رمضان عبدالله شلح " نیز در این تماس تلفنی خاطرنشان کرد: اگر استفاده از تجربه های مقاومت اسلامی در پیروزی 2006 نبود، پیروزی غزه محقق نمی شد.

وی افزود: ملت فلسطین همیشه اطمینان خاطر دارد که مقاومت اسلامی لبنان درکنار مبارزه و مقاومت ملت فلسطین برای رسیدن به حقوق کاملش در آزادی همه خاک فلسطین می ایستد.

کد مطلب 820209

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