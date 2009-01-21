سید حسن نصرالله پیروزی غزه را به حماس و جهاد اسلامی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه تلویزیونی المنار، دربیانیه صادر از جنبش حماس اعلام شد: سید حسن نصرالله در تماسی تلفنی با خالد مشعل ، با تمجید و قدردانی از فداکاری، مقاومت ، ثبات و عزت ملت فلسطین تاکید کرد: پیروزی غزه شکست دومین رژیم صهیونیستی در طول دو سال و نیم یعنی بعد از شکست اسرائیل دربرابر حزب الله در سال 2006 به شمار می رود.

سید حسن نصرالله درعین حال ، به قهرمانی نیروهای مقاومت فلسطین و در راس آن حماس که موجب وحدت و یکپارچگی آنان در مقابله با رژیم صهیونیستی شد، ارج نهاد.

درادامه این تماس تلفنی همچنین خالد مشعل از سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان به خاطر ایستادگی در کنار ملت فلسطین و مقاومت تشکر و قدردانی کرد.

درعین حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز دربیانیه ای اعلام کرد: سید حسن نصرالله به رمضان عبدالله شلح دبیرکل این جنبش ، پیروزی مقاومت مسلمان و مجاهد را به وی و به همه مردم فلسطین تبریک و تهنیت گفت.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: پایداری و مقاومت در مقابل حملات صهیونیست ها و غافلگیری هایی که نیروهای مقاومت در برابر دشمن از خود بروز دادند به گونه ای که اصلا مورد انتظار دشمن نبود، بسیار زیاد در به شکست کشاندن دشمن و ممانعت از محقق شدن اهداف آن و همچنین ثبت هر پیروزی هر چند به صورت محدود برای گزینه مقاومت در منطقه کمک کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان با تمجید و قدردانی از شهدای گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد: مقاومت ملت فلسطین و فداکاری های عظیم و بزرگ آنان هرگز از بین نمی رود.

وی درادامه با برشمردن این پیروزی به یک پیروزی جدید الهی تاکید کرد: یپروزی غزه، همان پیروزی مقاومت اسلامی درلبنان و پیروزی برای امت عربی و اسلامی به شمار می رود.

" رمضان عبدالله شلح " نیز در این تماس تلفنی خاطرنشان کرد: اگر استفاده از تجربه های مقاومت اسلامی در پیروزی 2006 نبود، پیروزی غزه محقق نمی شد.

وی افزود: ملت فلسطین همیشه اطمینان خاطر دارد که مقاومت اسلامی لبنان درکنار مبارزه و مقاومت ملت فلسطین برای رسیدن به حقوق کاملش در آزادی همه خاک فلسطین می ایستد.