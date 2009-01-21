اتحادیه آفریقا خواستار رفع کامل محاصره غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این بیانیه که نسخه ای از آن به مهر ارسال شده، آمده است: "کمیسیون اتحادیه آفریقا، نگرانی عمیق خویش از وخیم تر شدن اوضاع و وضعیت غیرقابل تحمل و غیر انسانی در سرزمین تحت اشغال فلسطین بویژه منطقه نوار غزه را ابراز نموده و بر محکومیت حملات هوایی این رژیم که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از 1000 فلسطینی و جراحت بیش از 5000 تن شامل زنان و کودکان شده ، مداومت می نماید.



در ادامه این بیانیه تاکید شده است که کمیسیون اتحادیه آفریقا از اسرائیل می خواهد بطور کامل با تبعیت از قطعنامه مصوب شورای امنیت، حملات و کشتار علیه مردم غیر نظامی و بی دفاع غزه را خاتمه دهد و با رفع محاصره و پایان بخشیدن به نابودی زندگی و مایملک آنان، به قوانین بین المللی و انسانی احترام گذارد.

همچنین، قرار است دوازدهمین اجلاس سران 53 کشور عضو اتحادیه آفریقا، با شعار:" توسعه زیر بنایی در آفریقا با تأکید بر حمل و نقل، انرژی و سرمایه گذاری"، در 13 الی 15 بهمن ماه سالجاری در آدیس آبابا، مقر این اتحادیه برگزار می شود و با توجه به درج موضوع فلسطین دردستور کار این اجلاس، انتظار می رود، موضوع حملات خصمانه وخونین رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه ، از جمله مهمترین موضوعات مورد بحث قرار گیرد.



جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور عضو ناظر در اتحادیه آفریقا، در این اجلاس در سطحی عالی بطور فعال مشارکت خواهد داشت.

