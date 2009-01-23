جزئیات خسارات انسانی و مالی 22 روز جنایت اسرائیل در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، "معاویه حسنین" مدیر بخش اورژانس وزارت بهداشت فلسطین اظهار داشت که در طول 23 روز جنگ غزه هزار و 334 فلسطینی شهید و پنج هزار و 450 تن دیگر زخمی شدند.

در میان شهدا، 437 نفر زیر 16 سال، 110 زن، 123 فرد مسن، 14 عضو تیم پزشکی و 4 خبرنگار وجود دارد.

در همین حال هزار و 890 کودک زخمی شده اند که حال 200 نفر آنها وخیم گزارش شده است و 600 زخمی نیز برای درمان به خارج از غزه منتقل شده اند.

تخریب بیش از 2 هزار خانه

در این حملات حدود دو هزار و 400 منزل به طور کامل ویران شده که 490 منزل بر اثر حملات هوایی و بیش از 2 هزار منزل از طریق بلدوزر از بین رفته است.

صدها خانواده فلسطینی نیز در حال حاضر بدون سرپناه هستند و ده ها خانواده دیگر نیز بر اثر حملات از خانه هایشان مهاجرت کرده اند.

تخریب زیرساخت ها و مراکز دولتی و غیر دولتی

در طول سه هفته حملات بی امان رژیم صهیونیستی به غزه 28 سازمان مدنی، وزارتخانه، مراکز شهرداری ها، بنادر و مجلس قانونگذاری فلسطین تخریب شد.

در این یورش همچنین 121 مرکز صنعتی و تجاری به طور کامل ویران شد و به 200 مرکز دیگر نیز خسارت وارد آمد. 4 کارخانه بتون سازی و یک کارخانه دیگر نیز در حملات صهیونیستها تخریب شد.

در حملات اسرائیل همچنین 60 مرکز پلیس، 5 مرکز اطلاع رسانی، 2 سازمان بهداشتی و 29 نهاد آموزشی ویران شد. بسیاری از مناطق غزه به طور کامل تخریب شده و زیر ساخت های آن از بین رفته است.

در حال حاضر 40 درصد شهروندان غزه با مشکل قطع برق مواجه هستند و 60 درصد دیگر نیز به طور پراکنده برق دارند.

تخریب کامل 41 مسجد

به گزارش مهر ، بنا بر اعلام "طالب ابوشعر" وزیر اوقاف و امور دینی دولت منتخب فلسطین، ارتش رژیم صهیونیستی در طول 23 روز حمله به غزه 41 مسجد را به طور کامل تخریب و به 51 مسجد دیگر خسارت هایی وارد کردند به گونه ای که اقامه نماز در انها ممکن نیست.

وی افزود: تخریب مساجد بخشی از سیاست های وحشیانه رژیم صهیونیستی به شمار می رود و این در حالی است که تخریب مساجد و اماکن عبادتی افراد بر خلاف کتب آسمانی، اصول انسانی و قوانین بین المللی است.

تخریب مساجد غزه بیش از پیش چهره واقعی اشغالگران صهیونیست را که به دنبال راه انداختن جنگ دینی علیه اسلام و مسلمانان هستند را نمایان کرد.

ابوشعر معتقد است که ویران کردن مساجد بیانگر خشم صهیونیستها از نقش اماکن عبادی در تربیت ایمانی، اخلاقی و جهادی مسلمانان به ویژه ملت فلسطین ایفا می کند.

حمله به گورستان ها

رژیم غاصب صهیونیستی در حملات وحشیانه خود 5 گورستان را در غزه بمباران کرد که منجر به بیرون آمدن اجساد و تکه تکه شدن آنها شد.