ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مستلزم برقراری امنیت پایدار در زاهدان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، جلسه بررسی مسائل مهم اقتصادی بین استان سیستان و بلوچستان و کشورهای همجوار و توسعه روابط خارجی با حضور قانع زاده مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان شب گذشته در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد.

در این نشست موانع و مشکلات بخش اقتصادی از جمله صادرات، واردات و توسعه روابط خارجی بین سیستان و بلوچستان و کشورهای همجوار از جمله هندوستان، پاکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه اظهار داشت: اگر استان سیستان و بلوچستان را به کشورهای همجوار خوب نشان دهیم و پتانسیل های موجود استان را معرفی کنیم، خریدار خواهیم داشت.

مهندس قانع زاده با اشاره به نقش خوب مردم در توسعه استان گفت: با شناسایی شهروندان ایرانی ساکن کشورهای همجوار که دل در درون خاک خودشان یعنی جمهوری اسلامی ایران داشته و نگاه مثبت به کشورشان دارند، می توان در ارتباطات اقتصادی مؤثر باشیم.

وی با اعلام آمادگی وزارت امور خارجه در زمینه سیاسی و اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر وزارت امور خارجه تلاش می کند تا به سمت کاهش تعرفه ها و مالیات پیش برود و در زمینه سیاسی و اقتصادی، ارتباطات؛ مستمر و در جهت منافع متقابل کشورها و جمهوری اسلامی ایران باشد.

مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه عنوان کرد: خوشبختانه با دستور مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی سازی پیش می رویم و بخش خصوصی می تواند کارآمد و توانمند در بخشهای اقتصادی حضور پیدا کند.

قانع زاده خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مستلزم برقراری امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان است.

در این جلسه معاون امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب که در استان همه زیرساختها تا اندازه ای آماده است، تاکید کرد: حمل و نقل بعنوان نبض شبکه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد و با یک مدیریت منسجم و کار کارشناسی، زمینه ترانزیت را فراهم نمائیم.

مهدی صفدری خاطرنشان کرد: کشورهای همجوار نیز باید همزمان در آن سوی مرزها در خصوص اجرای طرحهای زیربنایی و اقتصادی به تعهدات خود عمل کنند تا شبکه حمل و نقل و رونق اقتصادی توسعه یابد.

همچنین در این جلسه تعدادی از مدیران اجرایی استان گزارشی از پیشرفت و توانمندیهای سیستان و بلوچستان را ارائه کردند.