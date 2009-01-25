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۶ بهمن ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

شوراها به روند اجرایی خدمات رسانی روستاها شتاب می بخشند

شوراها به روند اجرایی خدمات رسانی روستاها شتاب می بخشند

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود گفت: شوراها رابط بسیار خوبی بین مردم و مسئولان هستند که به روند اجرایی خدمات رسانی به روستاها توسط دولت، شتاب بیشتری می بخشند.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل "کمیسیون تخصصی شوراها" در مجلس خبر داد و افزود: این کمیسیون می تواند اهداف و قوانین شوراها را به دقت بررسی و کمک بسیار خوبی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد.

وی شوراهای اسلامی را از ارکان حضور مردم در اداره امور دانست و عنوان کرد: شوراها مردمی ترین نهاد خدمت رسانی در جامعه هستند.

لاهوتی اطلاع کافی از وظایف شوراها، اشراف به اموری جامعه و مردم، آگاهی از شرایط عمومی شهر و روستا، مشارکت فعال و همگانی در ارائه خدمات بهتر به مردم از جمله رکنهایی مدنظر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

نماینده مجلس هشتم متذکر شد: شوراها می توانند به عنوان یک نهاد موثر مردمی در کنار دستگاههای اجرایی استان قرار گیرند و دستگاهها نیز از ظرفیت و مشارکت آنها در ارائه خدمات مطلوب بهره مند شوند.

لاهوتی تلاش برای آبادانی و عمرانی روستاها و خدمت صادقانه به مردم را بالاترین افتخار شوراهای اسلامی روستایی دانست و بیان داشت: در راستای اصل 44 قانون اساسی و سپردن کارها به دست بخش خصوصی و مردم و همچنین واگذاری اختیارات بیشتر طی برنامه سوم و چهارم توسعه کشور به شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد مردمی بتواند جایگاه واقعی خود را هر چه بیشتر به دست آورده و به معنای واقعی تحقق در جامعه پیدا کند.

کد مطلب 822397

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