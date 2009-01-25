شوراها به روند اجرایی خدمات رسانی روستاها شتاب می بخشند

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل "کمیسیون تخصصی شوراها" در مجلس خبر داد و افزود: این کمیسیون می تواند اهداف و قوانین شوراها را به دقت بررسی و کمک بسیار خوبی برای شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد.

وی شوراهای اسلامی را از ارکان حضور مردم در اداره امور دانست و عنوان کرد: شوراها مردمی ترین نهاد خدمت رسانی در جامعه هستند.

لاهوتی اطلاع کافی از وظایف شوراها، اشراف به اموری جامعه و مردم، آگاهی از شرایط عمومی شهر و روستا، مشارکت فعال و همگانی در ارائه خدمات بهتر به مردم از جمله رکنهایی مدنظر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاست.

نماینده مجلس هشتم متذکر شد: شوراها می توانند به عنوان یک نهاد موثر مردمی در کنار دستگاههای اجرایی استان قرار گیرند و دستگاهها نیز از ظرفیت و مشارکت آنها در ارائه خدمات مطلوب بهره مند شوند.

لاهوتی تلاش برای آبادانی و عمرانی روستاها و خدمت صادقانه به مردم را بالاترین افتخار شوراهای اسلامی روستایی دانست و بیان داشت: در راستای اصل 44 قانون اساسی و سپردن کارها به دست بخش خصوصی و مردم و همچنین واگذاری اختیارات بیشتر طی برنامه سوم و چهارم توسعه کشور به شوراهای اسلامی شهر و روستا این نهاد مردمی بتواند جایگاه واقعی خود را هر چه بیشتر به دست آورده و به معنای واقعی تحقق در جامعه پیدا کند.