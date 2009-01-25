ایران در متن تحولات بزرگ است/ نسل سومی ها عمیقتر از نسل اول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که پیش از ظهر امروز در جمع اعضای ستاد سیمرغ سخن می گفت، اظهار داشت: اگر انقلاب اسلامی فقط به دنبال کسب استقلال بود، می ارزید که ملت ما همه داشته های خود را فدای آن کند؛ چرا که استقلال پایه عزت است و عزت آن چیزی است که انسان برای حفظ و اهتزاز آن باید همه هستی خود را فدا کند.

وی افزود: آزادی حقیقی لازمه تعالی انسان است و وظیفه انسانها نیز صیانت از آزادی و تحقق آن است.

رئیس جمهور ادامه داد: اینکه ملتی از زیر وابستگی عمیق تاریخی و دیکتاتوری خشن خود را رها کند، کار بسیار بزرگ و تاثیرگذاری است.

احمدی نژاد با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی در تحولات جهانی تصریح کرد: امروز هیچ سیاستمدار و تحلیل گری تردید ندارد که انقلاب اسلامی سرآغاز فصل نوینی در زندگی بشر است؛ به گونه ای که همه چیز با ظهور انقلاب اسلامی دچار تحولات و دگرگونیهای اساسی شد و یک دوران طولانی از حاکمیت اندیشه ضد بشری به پایان رسید.

وی تاکید کرد: با انقلاب اسلامی ایران دورانی سرشار از نور و روشنایی آغاز شد و امروز با توجه به تحولاتی که در سطح جهان اتفاق می افتد کمتر کسی تردید دارد که نظامات سیاسی و اجتماعی مبتنی بر فردگرایی ، اصالت سرمایه ، سرمایه داری و لذت جویی فردی بی حد وحصر حاکم بر مغرب زمین عامل اصلی همه نابسامانیهای موجود در جهان است.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به فاصله بین کشورهای غنی و فقیر ، کینه ورزیها، اشغالگریها، زورگوییها و تحقیرها گفت: این مسائل برخاسته از نوع نگاه به جهان و جامعه بشری است به گونه ای که زورگویان جهان کار را به جایی رسانده اند که ایستادگی بر اخلاق و ارزشهای انسانی به عنوان عقب ماندگی و بی فرهنگی تفسیر وتعبیر شد و به طور علنی اعلام کردند که در مناسبات فرهنگی و اجتماعی اخلاق جایگاهی ندارد یعنی دروغ، فریب، چپاول، سلطه گری و کشتار همگی مجاز و مباح هستند.

احمدی نژاد با اشاره به اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا تصریح کرد: همه در ابتدا برای آمریکا به خاطر این اقدامات هورا کشیدند اما کسی نپرسید شما به چه حقی و اجازه ای به این مناطق آمده اید و میلیونها نفر انسان را کشته و آواره کرده اید.

وی اضافه کرد: کار به جایی رسید که حتی در مذاکرات رسمی اعلام می کردند به دلیل اینکه کشورهای غربی غنی و ثروتمند هستند حق دارند بکشند و تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به فجایع غزه خاطر نشان کرد: صهیونیستهای بی آبرو که معلوم نیست از کجا آمده اند و چه حقی در این سرزمین دارند با پیشرفته ترین سلاحها به زنها و بچه ها حمله می کردند و سپس دیگرانی را متهم می کردند که شما به چه حقی سلاح در اختیار مردم غزه قرار داده اید. لذا معنای این سخنان این است که آنان برای خود این حق قطعی را قائل هستند که وقتی به جایی حمله می کنند طرف مقابل حق دفاع از خود را ندارد و از نظر آنان دفاع مردم غزه برای آنان جرم محسوب می شود.

احمدی نژاد همچنین گفت: این گونه اندیشه ها ذات سرمایه داری و مارکسیسم است.

وی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران آمد و نوع نگاه و پایه نگرش به جهان را عوض کرد و ارزشهای دینی و انسانی که نقطه اوج ارزشهای انسانی هستند مجددا به عنوان نظام اندیشه عمل و تعامل اجتماعی به صحنه آمد.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز ملت ایران پرچمدار این ارزشها در جهان است و ملتها فوج فوج به کاروان اندیشه الهی و انسانی مبتنی بر عشق و محبت و برادری می پیوندند.

احمدی نژاد با اشاره به این کلام گهربار حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی در همه جای عالم یک حضور بانشاط ، بالنده وتاثیرگذار دارد و همه مناسبات را تحت تاثیر خود قرار داده است و باید از ملت ایران ، امام راحل و شهدا سپاسگذاری کنیم که به حق در این راه مقاومت و ایستادگی کردند و این انقلاب بزرگ را آفریدند.

وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم منحنی مسیر حرکت بشریت را ترسیم کنیم در می یابیم که با انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در آن ایجاد شده است.

رئیس جمهور همچنین گفت: اگر بخواهیم همه ویژگیهای انقلاب اسلامی را در یک جمله خلاصه کنیم، ویژگی منحصر به فرد و تاریخ ساز انقلاب ایران بازگشت ملت ما و اتصال آنها به حلقه ولایت و امامت است. چرا که خداوند این حلقه وصل را برای اعتلا ، شکوفایی، استقلال و آزادی حقیقی انسان قرار داده است و ملت ایران بشریت را دوباره به یاد پیامبران و انسانهای صالح انداخت و ضرورت حاکمیت صالحان را یاد آور شد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: البته برخی می خواهند بگویند که انقلاب اسلامی فقط برای ملت ایران است و یا فقط کشورهای اسلامی و مسلمان در آن دخیل هستند اما این یک اشتباه است چرا که انقلاب اسلامی ایران انقلابی جهانی است هر چند که از ایران آغاز شده است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از 30 سال امروز بالنده تر و عمیق تر از سال 57 است، تصریح کرد: انقلاب ایران راه را برای حرکت در مسیر کمال باز کرد و ملتی که مسیر کمال را طی می کند باید هر روزش بهتر از روز قبل باشد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد : جوانان نسل سوم انقلاب باید سقف پروازشان بسیار بسیار بلندتر از جوانان نسل اول باشد و گرنه کمالی اتفاق نمی افتد و لذا باید خوشحال باشیم که نسل سومی ها عمیق تر از نسل اول هستند.

وی خاطر نشان کرد: بدون شک سالهای بعدی و آینده ایران به مراتب پرخروش تر و اثر گذارتر از سالهای قبل خواهد بود .

بنابراین گزارش در ابتدای این مراسم یکی از اعضای ستاد سیمرغ به تشریح برنامه های این ستاد در دهه فجر امسال پرداخت .