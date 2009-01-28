مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: ارائه آمار خلاف باعث انحراف در برنامه ریزی می شود

درخصوص ادعاهای امارات؛ مجلس از پاسخ متکی قانع نشد

اوباما: دست دیپلماسی به سوی ایران دراز می کنیم

اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت و سهمیه ای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 87 دانشگاه آزاد اسلامی



اطلاعات:

معاون عمرانی وزیر کشور در گفتگو با اطلاعات اعلام کرد: بهره برداری از 20 هزار طرح ملی و استانی در دهه فجر

بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیشتر از نرخ جهانی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی: کشاورزی نیازمند مدیریت همه جانبه است



اعتماد ملی :

واکنش کروبی به موضعگیری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درباره انتخابات ریاست جمهوری، سردار! از دخالت شما در انتخابات به کجا شکایت بریم

اعتراض مجلس به تاخیر رئیس جمهور در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم

به دنبال انتشار گزارش لغو اختیارات دولت در شورای تامین اجتماعی ارائه شد، پاسخ دیوان عدالت اداری به اعتماد ملی



اعتماد:

رئیس جمهور آمریکا: مشت گره کرده را کنار بگذارید، پیشنهاد رسمی اوباما به ایران

در واکنش به اظهارات فیروزآبادی، کروبی: شکایت از قانون شکنان را به کجا ببرم

واکنش کرباسچی به شایعات انتخابات

سخنگوی قوه قضائیه مصادیق براندازی نرم را اعلام کرد: تکذیب بازداشت خبرنگاران بی بی سی



ایران :

گزارش رئیس جمهور به مجلس درباره سیاست های مالی سال آینده دولت، بودجه 88 شفاف و غیر نفتی بسته شد

درخواست اوباما برای مذاکره با ایران ، تهران: منتظر تحقق تغییرات ادعایی در آمریکا هستیم

بودجه عمرانی کشور در سال آینده 30 درصد افزایش یافته است



ابرار:

میرحسین موسوی: سرمایه های اصلی کشور ما اعتماد مردم به یکدیگر و به حاکمیت است

هاشمی رفسنجانی : ارائه آمار خلاف باعث انحراف در برنامه ریزی می شود

سخنگوی دولت: مردم با دولت نهم، طعم آزادی را چشیدند

ابطحی: خاتمی باید همین روزها اعلام وضعیت کند



ابتکار:

تهران - واشنگتن؛ سی سال بعد ، اوباما: دست خود را به سمت ایران دراز می کنم

لایحه بودجه 88 به مجلس ارائه شد؛ رئیس جمهور: هدفمند کردن یارانه ها راهی است که باید برویم

در دیدار با نمایندگان فراکسیون خط امام مجلس ؛ میرحسین: نام من به دوران امام سنجاق شده است

جنجال بر سر مدرک تحصیلی معاون پارلمانی رئیس جمهور



اسرار:

آمادگی اوباما برای مذاکره مستقیم با ایران

میرحسین موسوی: مخدوش شدن ساختار تصمیم گیری مشکل کشور است

بعضی که در گلو شکست، گلایه علی احمدی از کسری بودجه

در صحن علنی مجلس مطرح می شود؛ سوال درباره مدرک تحصیلی رحیمی



تفاهم:

پیش بینی اقتصاددانان از حذف یارانه ها با تقدیم بودجه؛ سال سخت اقتصادی

دفاع احمدی نژاد از بودجه در مجلس

کاهش 50 درصدی ثبت نام خرید خودرو از نمایندگی ها

احتمال جیره بندی آب وجود دارد



جام جم:

درخواست اوباما برای مذاکره، ایران: منتظر تغییر رفتار آمریکا هستیم

رئیس جمهور در مجلس اعلام کرد: تنظیم بودجه 88 با شرایط جهانی

فتاح: بهای آب و برق سال آینده؛ نزدیک به قیمت تمام شده



جوان:

واکنش ایران به همکاری اروپا با تروریست ها ، ایران دیگر مشروعیت و صلاحیتی برای اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریست قائل نیست

مجادله رسانه ای حامیان خاتمی وموسوی

آغاز اعزام کاروان های عمره از نیمه دوم اسفند



جمهوری اسلامی:

توسط اوباما صورت گرفت؛ تکرار مواضع استکباری آمریکا برای مذاکره با ایران

آیت الله هاشمی رفسنجانی: مدیریت کشور به دور از سیاست زدگی وعوام گرایی ایفای نقش کند

دیروز توسط رئیس جمهور، لایحه 286 هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده تسلیم مجلس شد

بشار اسد: بهبود روابط جهان عرب بستگی به قطع رابطه با اسرائیل دارد



حمایت:

احمدی نژاد در مجلس مطرح کرد: صعود رشد اقتصادی ایران

رئیس قوه قضائیه: جرایم اقتصادی را با زندان نمی توان از بین برد

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: تلاش دولت و قوه قضائیه برای محاکمه اعضای گروهک منافقان در کشور



حیات نو:

رئیس جمهور لایحه بودجه 88 را به مجلس تقدیم کرد، بودجه احتیاطی در سال آخر دولت نهم

میرحسین موسوی در دیدار نمایندگان فراکسیون خط امام مطرح کرد: هشدار درباره گرایش به تصمیم گیری فردی در کشور

الهام: مردم در دولت نهم طعم واقعی آزادی را چشیدند

نماینده آمریکا در سازمان ملل : واشنگتن به دنبال گفت و گوی مستقیم با تهران است



خبر:

رئیس جمهور دیروز و با تحویل بودجه 88 به مجلس مطرح کرد: تحول ساختاری در بودجه ریزی سال آینده

رئیس قوه قضائیه: مجرمان مالی را باید نقره داغ اقتصادی کرد نه زندان

وزیر آموزش و پرورش: کسری بودجه آموزش و پرورش ذلیلم کرد

آزمایش استخر نگهداری سوخت نیروگاه بوشهر توسط پیمانکار روسی



خورشید:

تاکید رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس: هزینه هدفمند سازی یارانه ها هر روز افزایش می یابد

اوباما در گفتگو با العربیه اعتراف کرد: درباره جهان اسلام اشتباه کرده ایم

مدیر عامل بانک سپه خبر داد: توزیع 1200 میلیارد ریال سود سهام عدالت از 12 بهمن



دنیای اقتصاد:

بودجه سال آینده بالاخره رونمایی شد، کاهش شدید مصارف ارزی

حرف های متفاوت اوباما برای ایران



سرمایه:

مقایسه ارقام مصوب بودجه 87 و لایحه 88 نشان می دهد، رشد 17 درصدی هزینه های جاری

ایران مشت ها را کنار بگذارد از دوستی آمریکا برخوردار می شود، چراغ سبز اوباما به تهران

با احتساب تورم 25 درصدی مشخص می شود، کاهش هفت درصدی بودجه واقعی بخش کشاورزی در سال 88

دبیر کل ناتو: برای حل چالش افغانستان باید با ایران تعامل کرد



سیاست روز:

سیاست روز اقدام اخیر اتحادیه اروپا را بررسی می کند، منافقین تروریست در دامان اتحادیه اروپا

رئیس جمهور لایحه بودجه 88 را تقدیم مجلس کرد؛ کاهش وابستگی بودجه 88 به در آمدهای نفتی

وزیر نیرو: تابستان نرمال باشد خاموشی نداریم



صدای عدالت:

انتقاد هاشمی از اعمال مدیریت جزیره ای و ناهماهنگ بر کشور

میر حسین موسوی: مشکل کشور گرایش به تصمیم گیری فردی است

معلم اخلاق: مخالفان احمدی نژاد بیمارند

اوباما: آماده برقراری ارتباط دوستانه با ایرانیم



قدس:

مذاکره محرمانه ایران و آمریکا تکذیب شد

رئیس جمهور همزمان با تقدیم لایحه بودجه اعلام کرد، 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون خدمات کشوری

وقتی اصحاب رسانه در مجلس تهدید می شوند، آقای خبرنگار! می گویم اخراجت کنند



فرهنگ آشتی:

ورود غیر منتظره رئیس جمهور به اتفاقات جشنواره فیلم فجر،" الی " بیاید

با دوتجمع اعتراضی همزمان، کارگران آرامش را از بهشت گرفتند

برخورد عجیب معاون رئیس جمهور، واکمن خبرنگار شکست



کاروکارگر:

با هدف کاهش وابستگی به در آمدهای نفتی ، لایحه بودجه سال 88 تقدیم مجلس شد

رد کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون انرژی مجلس

مهندس میرحسین موسوی: مخدوش شدن ساختار تصمیم گیری مشکل کنونی کشور است



کیهان:

با تکرار اتهامات نخ نما علیه ایران ، اوباما پا جای پای بوش گذاشت

رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به افزایش قیمت بلیت هواپیما

وزیر خارجه سابق آلمان: مشروعیت سیاسی حماس در جنگ غزه تثبیت شد



وطن امروز:

تهدید فروش مطبوعات با آغاز به کار کیوسک های جدید، نان روزنامه فروش ها را آجر می کنند

رئیس جمهور بودجه 88 را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه 290 هزار میلیارد تومانی بودجه، روی میز نمایندگان

فراموشی وعده های انتخاباتی درباره " گفتگوی بدون پیش شرط" ، اوباما: اول ایران نرمش نشان دهد



همشهری:

سایه طرح تحول بر لایحه بودجه 88

بهره برداری از 57 پروژه فرهنگی - اجتماعی در منطقه 14

وزیر نیرو هشدار داد؛ احتمال جیره بندی آب در تابستان آینده



هدف واقتصاد:

رئیس جمهور با اشاره به کاهش حجم لایحه نسبت به سال گذشته مطرح کرد: تمایل دولت به تدوین بودجه جیبی

وزیر مسکن تشریح کرد: سه دلیل عمده کاهش قیمت مسکن

حاجی بابایی خبر داد: آغاز بررسی در صحن مجلس از 12 اسفند

بهمنی: پرداخت تسهیلات دیگرانحراف ندارد