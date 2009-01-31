گرفتن طرح بیمه روستایی از کمیته امداد کارشناسی نشده بود

حمید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از خانواده‌های سالمند روستایی از حداقل خدمات درمانی بی ‌‌بهره شده اند، افزود: کمیته امداد با تمام توانایی، مکانیزم و ساماندهی آمادگی برگشت طرح را برای جلوگیری از تبعات به وجود آمده دارد.

وی با بیان اینکه بیمه خدمات درمانی شهری تنها به شهرهای بالای 20 خانوار خدمات درمانی و بهداشتی را ارائه می کند، تصریح کرد: ارائه نشدن خدمات روستایی در بیمه درمانی شهری سبب بروز آسیب های زیادی برای مددجویان روستایی تحت حمایت این نهاد شده است.

به گفته این مقام مسئول سازمان بیمه خدمات درمانی تاکنون در راه ارائه خدمات بیمه روستایی در کارش موفق عمل نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از جمعیت یک میلیون و 600 هزار خانوار زنان سرپرست خانوار در کشور حدود یک میلیون خانوار زیر پوشش امداد هستند و بیش از 95 درصد این زنان سرپرست خانوار روستایی کشور هستند.

مدیر‌کل دفتر امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه 53 درصد از زنان سرپرست خانوار کشور سالمند هستند و 61 درصد آنان نیز به تنهایی زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: 78 درصد زنان زیر پوشش به علت فوت همسر، 11 درصد به علت طلاق، سه درصد به علت زندانی بودن همسر و شش درصد نیز به علت بیماری‌ها، معلولیت و سایر موارد سرپرست خانوار شد‌ند.

احمدی جایگاه زنان سرپرست خانوار در بحث‌های حمایتی امداد را جایگاهی مهم دانست و افزود: این نهاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در بخش اجتماعی و تربیت فرزندان، جلوگیری از بروز آسیب‌ های اجتماعی و مشکلات روحی و روانی خانواده‌ها، تامین نیازهای اساسی، اشتغال و خودکفایی را با جدیت دنبال می ‌کند.

وی گفت: در راستای برنامه‌های حمایتی امداد، در طرح بیمه‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار در سال گذشته و امسال 143 هزار نفر در سطح کشور زیر پوشش این بیمه قرار گرفتند.

احمدی با اشاره به حمایت امداد از 150 هزار خانوار زندانیان در کشور افزود: یکی دیگر از اقدامات حمایتی زنان سرپرست خانوار معافیت یک فرزند آنان از خدمت سربازی است که از ابتدای طرح تاکنون بیش از 45 هزار نفر در کشور معاف شد‌ند.

مدیر‌کل دفتر امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) از حمایت بیش از 25 درصد سالمندان کشور توسط این نهاد خبر داد و گفت: از پنج میلیون و 121 هزار سالمندی که در کشور وجود دارد یک میلیون و 300 هزار نفر توسط کمیته امداد حمایت می ‌شوند.