توسعه عمرانی بزرگترین دانشکده مکانیک کشور فدای مدیریت تمرکزگرا نشود

سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تخصیص بودجه برای پروژه های عمرانی دانشگاهها همه در اختیار وزارت علوم قرار گرفته است. البته در گذشته دانشگاهها با سیستمی کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبرو بودند اما در حال حاضر که دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بین رفته است، توسط وزارت علوم به شدت تمرکزگرایی صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف خواستار تمرکززدایی در زمینه فعالیتهای عمرانی دانشگاهها شد و در تشریح تاثیر تصمیمات متمرکز بر روند فعالیت عمرانی دانشگاهها گفت: دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف که مقرر بود بودجه لازم برای ساختمان جدید آن در بودجه سال 88 گنجانده شود با کم لطفی وزارت علوم مواجه شده است. کم لطفی وزارت علوم درحالیست که دانشگاه صنعتی شریف نمی تواند ساخت دانشکده مکانیک را نادیده بگیرد.

وی افزود: با تصمیم گیری متمرکز در وزارت علوم نمی توان به امید رشد عمرانی دانشگاه بود زیرا در شرایطی که دانشگاه برای فضای فیزیکی دانشکده مکانیک طرح تهیه کرده و مبالغ زیادی هزینه مشاور کرده، مناقصه برگزار شده، پاکتهای مناقصه باز شده و .... دیگر نمی توانیم از اقداماتمان صرف نظر کنیم. از طرفی نیز وزارت علوم تصمیم گرفته و اعلام کرده که متراژ در نظر گرفته شده برای دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف زیاد است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه الآن دیگر وقت تغییر طرح و لغو مناقصه، نادیده گرفتن دانشکده مکانیک و ... نیست به مهر گفت: می گویند 12 هزار مترمربع برای دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف زیاد است. نمی دانیم چرا 12 هزار مترمربع فضا برای بزرگترین دانشکده مکانیک کشور با 2 هزار دانشجو و 200 دانشجوی دکتری زیاد است. علاوه بر جمعیت دانشجویی قابل توجه این دانشکده به خصوص در دوره تحصیلات تکمیلی اساسا رشته مکانیک رشته وسیعی است.

سهراب پور افزود: خیلی خوب است که وزارت علوم در جای خود اولویت را به مناطق محروم دهد ولی تکلیف دانشگاههای مهم هم باید روشن شود (دانشگاههای مهم که وزارت علوم آنها را به عنوان دانشگاههای برتر اعلام کرده است). آیا نباید دانشگاههای برتر حمایت شوند؟ به هر حال نظام در درجه اول توقعش از این دانشگاههای برتر است و هر کشوری به موسسات نخبه خود توجه ویژه می کند اما ما در این زمینه همیشه گلایه داشته ایم و هنوز هم گلایه داریم.