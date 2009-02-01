12 طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس صنایع و معادن استان ایلام گفت: از مهمترین این طرحها که در زمینه های مختلف غذایی، شیمایی، صنایع پلاستیک است می توان به محصولات تولیدی این طرحها شامل پنجره، شیشه، نخ فانتزی، فنر سازی، نایلون و...اشاره کرد.

مظفر فروتن اظهار داشت: برای اجرای این طرحها در حوزه صنعت استان ایلام، 75 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این طرحها زمینه اشتغال 100 نفر فراهم می شود، خاطرنشان کرد: علاوه بر اشتغال زایی زمینه توسعه بشخ صنعت استان ایلام نیز فراهم می شود.

فروتن یادآور شد: انقلاب اسلامی جهش عظیمی در مناطق محروم کشور به وجود آورده است.