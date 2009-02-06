به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مایکل شانون، ویلم دافو، کلوئه سوینی و اودو کایر از بازیگرانی هستند که برای حضور در این فیلم قرارداد امضا کردهاند.
هرتسوگ "فرزندم، فرزندم، تو چه کار کردی" را کارگردانی میکند که فیلمبرداری آن ماه مارس در کورونادو آیلند در کالیفرنیا آغاز میشود و حقوق پخش بینالمللی آن را شرکت آبزوردا متعلق به لینچ در اختیار دارد.
"فرزندم، فرزندم، تو چه کار کردی" برداشتی آزاد از وقایعی با محوریت مردی اهل سن دیگو است که متاثر از نمایشنامهای از سوفوکل مادر خود را با یک شمشیر به قتل رساند.
هرتسوگ در این باره گفت: همیشه دوست داشتم فیلمی ترسناک بسازم، البته نه فیلمی با تبرهای خونین و ارههای برقی. یک ترس ناشناس شما را بیشتر به وحشت میاندازد.
هرتسوگ 66 ساله در کنار راینر ورنر فاسبیندر، مارگارت فن تروتا، ویم وندرس، الکساندر کلوگه و فولکر شلندورف از چهرههای پیشرو سینما موج نو آلمان در فاصله 1960 تا 1980 بود و همزمان در حوزه فیلمهای سینمایی و مستند فعالیت داشته است.
فیلمساز آلمانی در 1968 برای "نشانههای زندگی" جایزه ویژه هیئت داوران برلین را برد و در 1975 با "معمای کاسپار هاوزر" در جشنواره کن برنده سه جایزه شد. هرتسوگ در 1982 نیز برای فیلم "فیتس کارالدو" جایزه بهترین کارگردان کن را برد.
"آگیره، خشم خداوند"، "استروژک"، "نوسفراتو خونآشام" و "جایی که مورچههای سبز خواب میبینند" از دیگر فیلمهای مطرح او هستند که موضوع آنها عموما درباره قهرمانانی با رویاهای ناممکن یا آدمهایی با قابلیتهای منحصربفرد است.
"برخوردها در انتهای دنیا" مستند جدید هرتسوگ امسال در بخش بهترین مستند بلند نامزد اسکار است. دیوید لینچ 63 ساله متولد مونتانا و خالق تعدادی از تحسینشدهترین فیلمهای سینمای معاصر از جمله "مرد فیلنما"، "مخمل آبی" و "جاده مالهالند" است که برای هر سه فیلم نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد.
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