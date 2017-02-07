به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ورنر هرتسوگ کارگردان مطرح آلمانی با دریافت جایزه کالسکه طلای جشنواره فیلم کن، در بخش «دو هفته کارگردانان» این جشنواره تجلیل میشود. این جایزه سالانه از سوی انجمن کارگردانان فیلم فرانسه اهدا میشود و در بخش دو هفته کارگردانان که از ۱۷ تا ۲۸ ماه می برگزار میشود، به این چهره مطرح اهدا خواهد شد.
انجمن کارگردانهای فیلم فرانسه در نامهای به این کارگردان از وی به دلیل انرژی بیپایان و خلاقیت بزرگ وی تشکر کرده است و توانایی او برای به چالش کشیدن فرمها و نرمهای مختف را تحسین کرده است.
هرتسوگ که در آلمان متولد شده از اوایل دهه ۱۹۶۰ در کار فیلمسازی است و بیش از همه برای همکاری با کلاوس کینسکی شناخته میشود. «فیتزجرالدو»، «نوسفراتو» و «ومپایر» از جمله این آثار هستند.
جدیدترین فیلم او مستندی برای نتفلیکس درباره آتشفشانها با نام «درون دوزخ» بود.
جایزه کالسکه طلایی از سال ۲۰۰۲ اهدا میشود. جین کمپیون، کلینت ایستوود، نانی مورتی، دیوید کاننبرگ، نائومی کاواسه، آنیس واردا، جعفر پناهی و نوری بیلگه جیلان دیگر دریافت کنندگان این جایزه بودهاند. سال پیش آکی کوریسماکی این جایزه را دریافت کرد.
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