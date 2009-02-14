آمادگی پزشکی قانونی برای بررسی مرگهای ناشی از آلودگی هوا

دکتر محمد حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه رسیدگی به شکایات شهروندان از آلودگی هوا گفت : شهروندانی که به علت آلودگی هوا از لحاظ جسمانی با مشکل مواجه شده اند و با تصور می کنند که به این دلیل یکی از اعضای خانواده شان فوت شده است می توانند شکایات خود را در دادسرای ویژه جرایم پزشکی مطرح کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

چندی پیش مدیرکل محیط زیست تهران از مرگ سالانه 2500 تهرانی بر اثر آلودگی هوا به خبرگزاری مهر خبر داد و پیگیری این خبرگزاری و سایر رسانه ها درباره تشدید آلودگی هوا و اثرات زیان بار و جبران ناپذیر آن باعث شد تا این موضوع به صورت جدی در میان مسئولان و به خصوص دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم مطرح شود.

از سوی دیگر معاون قضایی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند خواست جهت مطالبه خسارت و دیه در مراجع قضایی طرح شکایت کنند.

حسین ذبحی گفته بود در صورتی که فوت فرد از سوی پزشکی قانونی آلودگی هوا و یا مسمومیت بر اثر این امر ثابت شود بازماندگان می توانند شکایت خود را مطرح و از دستگاههای مربوطه مطالبه خسارت کنند.

دادسرای ویژه جرایم پزشکی از سازمان پزشکی قانون به عنوان یک مرجع کارشناسی نظر خواهی می کند و ما پس از رسیدگی نظر خود را به دادگاه اعلام می کنیم رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفت : دادسرای ویژه جرایم پزشکی از سازمان پزشکی قانون به عنوان یک مرجع کارشناسی نظر خواهی می کند که پس از رسیدگی نظر خود را به دادگاه اعلام خواهیم کرد.

عابدی خاطرنشان کرد: هر فردی که ادعا می کند که به لحاظ آلودگی هوا از لحاظ جسمانی دچار زیان شده داست و یا یکی از اعضای خانواده آن فوت شده است می تواند مستندات خود را به دادگاه مربوطه ارائه کند تا در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیش از این یک کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از اشغال شدن 10 درصد تختهای خالی بیمارستانهای دولتی در اثر افزایش مراجعات ناشی از آلودگی هوا به خبرگزاری مهر خبر داده بود.

مهندس نعمت الله سیف در گفتگو با خبرنگار مهر به پیامدهای ناگوار آلودگی هوا اشاره کرد و گفته بود: موضوع هوا برخلاف همه نیازهای حیاتی انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که انسان می تواند 5 روز بدون آب و 5 هفته بدون غذا بماند اما نمی تواند 5 دقیقه بدون هوا باشد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص افزایش آمارهای فوتی طی ماههای اخیر و ارتباط آن با آلودگی هوا گفت : چنین ادعایی قابل قبول نیست و نمی توان به طور قطعی آن را مرتبط با آلودگی هوا دانست و باید این امر از طریق مستندات علمی مورد بررسی قرار گیرد.