"پارانوئید پارک" در کانون فیلم ناجی هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم چهارشنبه 30 بهمن ساعت 17 در قالب پنجمین جلسه کانون فیلم ناجی هنر به نمایش درمی‌آید و پس از نمایش جلسه نقد و بررسی آن با حضور خسرو دهقان و آرش خوشخو برگزار می‌شود.



"پارانوئید پارک" بر مبنای رمانی نوشته بلیک نلسن ساخته شده و درباره الکس نوجوانی 16 ساله است که پدر و مادرش آنقدر درگیر کارهای خود هستند که وقت زیادی برای او ندارند. او می‌کوشد با اسکیت‌سواری به زندگی خود شکل جدیدی بدهد. آخرین کشف الکس و دوست نزدیکش مکانی مخصوص اسکیت‌سواری است که ...



این فیلم با بودجه‌ای حدود 5/5 میلیون دلار ساخته شد و تولید مشترک سال 2007 فرانسه و آمریکاست. "پارانوئید پارک" اولین بار در بخش مسابقه جشنواره کن نمایش داده شد و پس از آن در جشنواره مختلف به نمایش درآمد.



ون سنت 56 ساله سازنده فیلم‌های "آیداهو خصوصی من"، "ویل هانتینگ خوب" و "در جستجوی فورستر" است و سال 1998 برای "ویل هانتینگ خوب" نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد.



او سال 2003 با "فیل" جایزه نخل طلایی و جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن را برد. ون سنت اخیرا فیلم زندگی‌نامه‌ای "میلک" با بازی شان پن را روی پرده داشت. "پارانوئید پارک" در خانه هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهر، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، سالن بتهوون به نمایش درمی‌آید و ورود برای علاقمندان آزاد است.