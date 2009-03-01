پل شش دهانه بر روی رودخانه قزل اوزن احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ظهر امروز اصغر اسماعیلی در جمع خبرنگاران افزود: این پل که دارای شش دهانه 20 متری است، روستاهای بهستان و ائل بلاغی را در این شهرستان به هم مربوط می کند.

وی اظهار داشت: این پل دارای 120 متر طول، 5/5 متر عرض و به صورت 6 دهانه 20 متری اجرا می‌ شود. هچنین برای این پل، 18 شمع با عمق 2 متر کار گذاشته شده است و ارتفاع کل پل نیز 11 متر است.

اسماعیلی ادامه داد: برای احداث این پل تاکنون 4 میلیارد ریال هزینه شده است که برای اتمام این پروژه، به اعتباری معادل اعتبار فوق نیاز است.

معاون راهسازی راه و ترابری استان افزود: احداث این پل به ارتباط روستاهای حاشیه قزل اوزن به محور ماهنشان - زنجان، در انتقال راحتتر محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی این منطقه نقش مهمی داشته همچنین دسترسی به قلعه تاریخی بهستان را نیز برای بازدید کنندگان این مکان تاریخی تسهیل می کند.