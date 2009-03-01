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۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۲

پل شش دهانه بر روی رودخانه قزل اوزن احداث می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری استان گفت: پلی شش دهانه به عرض120 متر بر روی رودخانه قزل اوزن در شهرستان ماهنشان در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ظهر امروز اصغر اسماعیلی در جمع خبرنگاران افزود: این پل که دارای شش دهانه 20 متری است، روستاهای بهستان و ائل بلاغی را در این شهرستان به هم مربوط می کند.

وی اظهار داشت: این پل دارای 120 متر طول، 5/5 متر عرض و به صورت 6 دهانه 20 متری اجرا می‌ شود. هچنین برای این پل، 18 شمع با عمق 2 متر کار گذاشته شده است و ارتفاع کل پل نیز 11 متر است.

اسماعیلی ادامه داد: برای احداث این پل تاکنون 4 میلیارد ریال هزینه شده است که برای اتمام این پروژه، به اعتباری معادل اعتبار فوق نیاز است.

معاون راهسازی راه و ترابری استان افزود: احداث این پل به ارتباط روستاهای حاشیه قزل اوزن به محور ماهنشان - زنجان، در انتقال راحتتر محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی این منطقه نقش مهمی داشته همچنین دسترسی به قلعه تاریخی بهستان را نیز برای بازدید کنندگان این مکان تاریخی تسهیل می کند.

کد مطلب 841503

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