به گزارش خبرنگار مهر، محدودیتهای ترافیکی و زوج و فرد کردن خودروها همه و همه در راستای کاهش حتی اندک بار ترافیکی اعمال شدند اما اجرای این برنامه ها وطرح ها نیز نتوانست تاثیر چندانی بر کاهش معضل و دغدغه پایتخت نشینان داشته باشد.

موضوع ترافیک یک موضوع چند وجهی است که فقط حل آن به شهرداری بر نمی گردد و به یقین این مقوله نیاز به همکاری سایر نهادها و ارگانهای ذیربط دارد اما متاسفانه به نظر می رسد این معضل به عنوان دغدغه اصلی مردم به فراموشی سپرده شده است.

در حال حاضر بیش از 60 درصد سفرهای روزانه درون شهری در تهران که حدود 9 میلیون سفر است در ساعات اوج ترافیک و با کاربری اداری و تجاری انجام می شود و این در حالی است که این امر در روزهای پایانی سال و با آغاز خرید شب عید مردم افزایش می یابد.

امروز اغلب کارشناسان معتقدند مشکل ترافیک تهران به حدی رسیده که تصمیمهای کوتاه مدت و مقطعی تاثیری در کاهش آن ندارد و این امر نیاز به تصمیمات کلان و مستمر دارد .

سالهاست که طرح محدودیت ورود خودروها به مناطق مرکزی شهر تهران که اصلی ترین بار ترافیکی را تحمل می کند، اجرا می شود اما اجرای این طرح نیر نتوانسته چندان در کاهش بار ترافیکی شهر تاثیر گذار باشد به گونه ای که به گفته معاون برنامه ریزی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران، تنها 90 هزار آرم طرح و ترافیک صادر می کند اما روزانه دهها هزار وسیله نقلیه غیر مجاز به محدوده طرح و ترافیک وارد می شود و این امر بیانگیر این است که مجوز طرح ترافیک نیز چندان در کاهش بار ترافیکی تاثیر گذار نبوده است.



آنچه مسلم است ، طرحهای کوتاه مدت کنونی مانند نوبتی کردن تردد خودروها کاملا موقتی و درمانی مقطعی است که نمی تواند تهران را از وضعیت بحرانی کنونی نجات دهد و باید حل این معضل را در راه حل های اساسی جستجو کرد.

عدم اجرای کامل برنامه ها و طرحها می تواند دلیل اصلی عدم حل معضل ترافیک و تشدید شدن این امر در روزهای پایانی سال دانست و از سوی دیگر باید اذعان داشت منوریل، گسترش مترو و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی می تواند نقش بسزایی در حل معض ترافیک در کلان شهر تهران داشته باشد اما طی سالهای اخیر این موضوعات و سیاستها کمتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است .

طرحها و برنامه های دستگاههای مسئول تا کنون مقطعی بوده و آنچه که نیز اجرایی شده نتوانسته کارایی چندانی در این امر داشته باشد. همچنین، اقدامات و برنامه هایی که تا کنون اجرایی شده متناسب با افزایش جمعیت و افزایش تعداد خودروها نبوده و به طبع تاثیری نیز در روند ترافیک نداشته است .

روزانه بیش از یک هزار دستگاه خودرو جدید به شهر تهران اضافه می شود و این روند به طور حتم به معضل ترافیک دامن می زند همچنین از سوی دیگر جمع آوری خودروهای فرسوده نیز به کندی پیش می رود در حالی که جدی گرفتن این امر می تواند تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک تهران داشته باشد .

بی توجهی به گسترش حمل و نقل عمومی و اضافه شدن روزانه بیش از هزار خودرو به شهر به معضل ترافیک دامن زده است

به طور یقین حل معضل ترافیک نیاز به دیدگاه و راه حل های علمی دارد و ایجاب می کند پیش از آنکه به مرحله بحرانی در این خصوص برسیم باید فکر اساسی از سوی دستگاههای مسئول اندیشیده شود و باید گفت ، امروز مشکل ترافیک تهران به حدی رسیده که تصمیم های کوتاه مدت و مقطعی تاثیری در کاهش آن ندارد و این امر نیاز به تصمیمات کلان و مستمر دارد.

کارشناسان بر روان‌ سازی تردد خودرو در کلانشهرهای کشور و گسترش حمل و نقل عمومی تاکید دارند و هشدار داده اند که‌ در صورت‌ بی‌ توجهی‌ مسئولان‌ به‌ این‌ موضوع ، کلانشهرهای دیگر هم به مشکلات‌ ترافیکی تهران‌ گرفتار خواهند شد.

همه ساله به منظور افزایش ایمنی و تسهیل در عبور و مرور، محدودیتهای ترافیکی در محورهای اصلی و پرتردد کشور اعمال می شود که امیدواریم اعمال محدودیت ها بتواند تا حدودی از سرگردانی و آشفتگی مردم در روزهای پایانی سال بکاهد.

در هر حال ترافیک این معضل همیشگی تهران طی روزهای آینده دیگر روز و شب نمی شناسد و هر لحظه در کمین اسارت خودروها و سرنشینانش در دام خود است و با چنین شرایطی انتظار می رود حداقل دستگاههای مسئول و حتی خود مردم به نوعی در کاهش این بار ترافیکی وارد عمل شوند.