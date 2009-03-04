مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: در کمیته داوران گروه یا کمیته جدیدی تشکیل نشده است. ما تصمیم گرفته ایم با توجه به اهمیت دیدارهای پیش روی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، فیلم مسابقاتی که هر هفته برگزاری می شود توسط یک گروه سه نفره متشکل از کارشناسان خبره داوری بررسی شود تا بر اساس عملکرد داوران مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این گروه سه نفره برای هر بازی ثابت نخواهد بود افزود: برای این مهم انتخاب آقای حسین عسگری به عنوان کارشناس و صاحب نظر داوری قطعی است. او در این زمینه تبحر ویژه‌ای دارد. علاوه بر این از وجود آقایان رسول فروغی، نادر جعفری، علی خسروی، ابراهیم میرزابیگی و ... نیز برای بررسی عملکرد داوران استفاده خواهیم کرد.

رئیس کمیته داوران همچنین با تاکید بر اینکه هیچ ناظر داوری فیلم مسابقه‌ای که خود نظارت کرده است را نمی بیند، خاطر نشان کرد: ممکن است ناظر بازی برای داور نمره‌ای بیش از آنچه استحقاقش را داشته است، منظور کرده و یا اینکه در گزارش او مطالبی به اشتباه درج شده باشد. با این شرایط نه تنها عملکرد داور مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد بلکه صحت گزارش ناظر داوری نیز مشخص می شود.

عنایت با اشاره به اینکه گروه‌های سه نفره با دریافت حق الزحمه‌ای خاص دیدارهای لیگ را آنالیز می کنند، گفت: اگر مسئولان هیئت‌های فوتبال و یا باشگاه در کمترین زمان ممکن فیلم دیدارهای لیگ برتر را در اختیار کمیته داوران قرار دهند ما نیز با کمترین اختلاف زمانی مسابقات را آنالیز می کنیم.

وی تصریح کرد: در مسابقات بین المللی زمانی که داور سوت پایان مسابقه را به صدا در می آورد از سوی مسئولان برگزاری دی وی دی فیلم همان مسابقه در اختیار ناظر داوری مسابقه قرار می گیرد. باید در مسابقات لیگ هم به همین سرعت فیلم بازی‌ها در اختیار ناظران داوری قرار گیرد.