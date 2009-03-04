ایران فاتح سومین دوره مسابقات بین المللی اسکی دیزین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این رقابتها 35 نفر اسکی باز خارجی از هشت تیم که شامل سوییس، مولداوی، غنا، پاکستان ، جمهوریهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان می شود و 30 نفر اسکی باز داخلی به مدت سه روز با هم به رقابت پرداختند .

در این مسابقات تیم های سوییس و ازبکستان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

دراین رقابتها پنج تیم ازایران شامل تیم ملی آ و ب و بانوان در رده سنی بزرگسالان و تیم جوانان و منتخب لیگ برتر کشور شرکت کردند.

این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان در دو رشته مارپیچ بزرگ و کوچک انجام شد.

کسب امتیاز لازم برای شرکت در مسابقات المپیک 2010 میلادی را که در کشور کانادا برگزار خواهد شد، از دیگر اهداف برگزاری این رقابتها ذکر کرد.

این رقابتها با همکاری فرمانداری کرج، بخشداری آسارا، فدراسیون اسکی، تربیت بدنی و میزبانی شرکت بامپاد (اداره کننده مجموعه پیستهای اسکی دیزین) برگزار شد.



