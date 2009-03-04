دورنمای آرایش منطقه شکست توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار نبیه بری، رئیس مجلس لبنان با اشاره به شرایط کنونی منطقه بعد از دو پیروزی مهم جبهه مقاومت تاکید کردند: امروز لبنان به قلب منطقه خاورمیانه تبدیل شده است و پیروزی مردم غزه در جنگ 22 روزه نتیجه پیروزی مقاومت اسلامی در جنگ 33 روزه لبنان بود.

ایشان فشارهای کنونی به لبنان را نتیجه اهمیت این کشور دانستند و افزودند: آرایش کنونی منطقه به گونه ای است که دورنمای آن شکست تلاشها و توطئه های جبهه آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنهاست.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: با توکل بر خدا، تدبیر و وحدت می توان بر تمام توطئه های سخت و نرم دشمنان فائق آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر لزوم حفظ هوشیاری در صحنه افزودند: با وجود تغییر شیوه ها در آمریکا اهداف هیچ تغییری نکرده است و همان اهداف پیگیری می شوند.

در این دیدار که لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت نبیه بری رئیس مجلس لبنان ضمن ارائه گزارشی از تحولات این کشور شرایط کنونی منطقه را متاثر از جنگ 33 لبنان روزه و جنگ 22 روزه غزه دانست و گفت: بعد از شکست رژیم صهیونیستی در صحنه نظامی، در صحنه سیاسی جنگ همچنان ادامه دارد.

رئیس مجلس لبنان خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش دارند با ممانعت از بازسازی غزه مردم را نسبت به دولت قانونی فلسطین بدبین کنند ولی به اهداف خود نخواهند رسید.