بناهای متروکه در کرج تخریب می شود

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر با اخذ دستور قضایی نسبت به تخریب بیش از 500 مترمربع بنای متروکه در هسته مرکزی شهرک کوثر اقدام شده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این بنای متروکه به شکل ناموزونی در مرکز پارک کوثر و در مجاورت مجتمع های مسکونی قرار گرفته بود که شهرداری منطقه سه به منظور تشکیل نواحی و شناسایی معضلات و مشکلات منطقه دستور تخریب آن را صادر کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این بناهای متروکه در سطح شهر مشکلات متعدد اجتماعی از قبیل تجمع معتادین، تجمع افراد شرور و ایجاد ناهنجاری های محیطی کرده است از این پس در صورت رویت با دستور قضایی حکم تخریب آن صادر شده و اجرایی خواهد شد.

عباسی ادامه داد: اماکن فاقد ایمنی نیز در این طرح با دستور قضایی تخریب خواهد شد و در حال حاضر به تمامی مالکین اراضی و ابنیه هایی که احتمال ریزش دیوارهای اراضی آنان وجود دارد اخطار داده شده است تا نسبت به ترمیم و بازسازی دیوارها اقدام کنند و در غیر این صورت در زمان ایجاد حادثه آنان صد در صد مقصر شناخته خواهند شد.