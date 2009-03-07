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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۲۶

بناهای متروکه در کرج تخریب می شود

بناهای متروکه در کرج تخریب می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه سه کرج از تخریب بناهای متروکه در این منطقه خبر داد.

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر با اخذ دستور قضایی نسبت به تخریب بیش از 500 مترمربع بنای متروکه در هسته مرکزی شهرک کوثر اقدام شده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این بنای متروکه به شکل ناموزونی در مرکز پارک کوثر و در مجاورت مجتمع های مسکونی قرار گرفته بود که شهرداری منطقه سه به منظور تشکیل نواحی و شناسایی معضلات و مشکلات منطقه دستور تخریب آن را صادر کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: این بناهای متروکه در سطح شهر مشکلات متعدد اجتماعی از قبیل تجمع معتادین، تجمع افراد شرور و ایجاد ناهنجاری های محیطی کرده است از این پس در صورت رویت با دستور قضایی حکم تخریب آن صادر شده و اجرایی خواهد شد.

عباسی ادامه داد: اماکن فاقد ایمنی نیز در این طرح با دستور قضایی تخریب خواهد شد و در حال حاضر به تمامی مالکین اراضی و ابنیه هایی که احتمال ریزش دیوارهای اراضی آنان وجود دارد اخطار داده شده است تا نسبت به ترمیم و بازسازی دیوارها اقدام کنند و در غیر این صورت در زمان ایجاد حادثه آنان صد در صد مقصر شناخته خواهند شد.

کد مطلب 843815

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