تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* شهرداری گرگان - مهرام تهران

* دانشگاه آزاد - هیئت بسکتبال لنگرود

* صبامهر تهران - پتروشیمی بندرامام

* لوله a.s شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد

* بیم بابل - هیئت بسکتبال خراسان رضوی

* تراکتورسازی کردستان - آرارات تهران

- دیدارهای معوقه رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو بازی زیر پیگیری می شود:

* شهرداری تبریز - نساجی مازندران، ورزشگاه تختی تبریز

* هما تهران - آلومینیوم اراک، ورزشگاه اختصاصی هما

- مسابقات لیگ اسکی و مرحله برگشت رقابت‌های کاراته نیروهای مسلح امروز برگزار می شود.

- روز دوم از هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار دانشگاه آزاد تهران و گل گهرسیرجان پیگیری می شود.

- حریفان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه زیر امروز در مسابقات داخلی کشور خود به میدان می روند:

* لیگ برتر عربستان:

* الاتحاد - الاتفاق

* الشباب - الهلال

لیگ ستارگان قطر:

* الغرافه - ام صلال

لیگ ازبکستان:

* بنیادکار - قزلقوم زرافشان

* اف کی آندیجان - پاختاکور