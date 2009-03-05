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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر و انجام دیدارهای معوقه رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2009 میلادی.

- هفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* شهرداری گرگان - مهرام تهران
* دانشگاه آزاد - هیئت بسکتبال لنگرود
* صبامهر تهران - پتروشیمی بندرامام
* لوله a.s شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
* بیم بابل - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
* تراکتورسازی کردستان - آرارات تهران

- دیدارهای معوقه رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو بازی زیر پیگیری می شود:
* شهرداری تبریز - نساجی مازندران، ورزشگاه تختی تبریز
* هما تهران - آلومینیوم اراک، ورزشگاه اختصاصی هما

- مسابقات لیگ اسکی و مرحله برگشت رقابت‌های کاراته نیروهای مسلح امروز برگزار می شود.

- روز دوم از هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار دانشگاه آزاد تهران و گل گهرسیرجان پیگیری می شود.

- حریفان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه زیر امروز در مسابقات داخلی کشور خود به میدان می روند:
* لیگ برتر عربستان:
* الاتحاد - الاتفاق
* الشباب - الهلال
لیگ ستارگان قطر:
* الغرافه - ام صلال
لیگ ازبکستان:
* بنیادکار - قزلقوم زرافشان
* اف کی آندیجان - پاختاکور

کد مطلب 843844

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