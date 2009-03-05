تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه پانزدهم اسفندماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با هفتم ربیع الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با پنجم مارس سال 2009 میلادی.
- هفته یازدهم از مرحله برگشت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* شهرداری گرگان - مهرام تهران
* دانشگاه آزاد - هیئت بسکتبال لنگرود
* صبامهر تهران - پتروشیمی بندرامام
* لوله a.s شیراز - هیئت بسکتبال شهرکرد
* بیم بابل - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
* تراکتورسازی کردستان - آرارات تهران
- دیدارهای معوقه رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز با برگزاری دو بازی زیر پیگیری می شود:
* شهرداری تبریز - نساجی مازندران، ورزشگاه تختی تبریز
* هما تهران - آلومینیوم اراک، ورزشگاه اختصاصی هما
- مسابقات لیگ اسکی و مرحله برگشت رقابتهای کاراته نیروهای مسلح امروز برگزار می شود.
- روز دوم از هفته پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار دانشگاه آزاد تهران و گل گهرسیرجان پیگیری می شود.
- حریفان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا طبق برنامه زیر امروز در مسابقات داخلی کشور خود به میدان می روند:
* لیگ برتر عربستان:
* الاتحاد - الاتفاق
* الشباب - الهلال
لیگ ستارگان قطر:
* الغرافه - ام صلال
لیگ ازبکستان:
* بنیادکار - قزلقوم زرافشان
* اف کی آندیجان - پاختاکور
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