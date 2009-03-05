دیگر نباید امتیاز از دست بدهیم / هدفمان صعود مستقیم به لیگ برتر است

امیر مهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: در آن بازی روی اتفاقات فوتبالی دروازه ما باز شد و پس از آن دو، سه فرصت بسیار خوب گلزنی را از دست دادیم تا در نهایت در شرایطی که اصلا مستحق شکست نبودیم، دیدار حساسی را به حریف واگذار کنیم.

وی با مناسب ارزیابی کردن وضعیت این تیم ادامه داد: هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و امیدواریم با پیروزی در بازی های آینده خصوصا دیدار با آلومینیوم اراک، ضمن حفظ جایگاه خود در صدرجدول، شانس خود را برای صعود مستقیم به لیگ برتر افزایش دهیم.

مدیر عامل باشگاه استیل آذین افزود: در گروه ما همچنان مثلث صعود به لیگ برتر وجود دارد و به غیر از تیم ما، تیم های آلومینیوم اراک و شهرداری تبریز هم مدعی صعود مستقیم به لیگ برتر هستند اما ما تا آخرین لحظه برای رسیدن به موفقیت تلاش می کنیم.

مهریزی در پایان گفت: تمام هدف ما این است که با عنایت خداوند و تلاش کادرفنی و بازیکنان به عنوان تیم نخست گروه و مستقیما به لیگ برتر صعود کنیم و برای رسیدن به این هدف در این بازی های حساس پایانی مسابقات، از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنیم و در هیچ مسابقه ای براحتی امتیاز از دست نمی دهیم.