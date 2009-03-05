نباید از تکنولوژی باروری ابرها انتظار معجزه داشت/سال آینده هم خشکسالی داریم

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی سالاری در جلسه شورای هماهنگی مدیریت استان زنجان افزود: برای اجرای پروژه بارورسازی ابرها باید شرایطی از قبیل ابرهای مناسب، پیش بینی‌های هواشناسی دقیق و یک شرایط نرمال آب و هوایی محیا شود.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته، کشور سال آینده دوباره خشکسالی خواهد داشت و چه بهتر که در مبارزه با این پدیده از تکنولوژی‌هایی نظیر بارور کردن ابرها که استفاده از آن قدمت 60 ساله دارد، استفاده کرد.

سالاری با بیان این مطلب که در برخی ازکشورها حق حاکمیت ابرها نیز مطرح شده است، تصریح کرد: امروز دولتها در میزان استفاده از ابرها پروتکل الحاقی امضا می کنند و در بعضی کشورها حق حاکمیت ابرها نیز مطرح و حتی پرونده‌های قضایی برای استفاده از ابرها تشکیل شده است.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ایران با ذکر این نکته که تکنولوژی باروری ابرها تا جایی رسیده است که می توان ابر تولید کرد، گفت: امروزه با استفاده از این تکنولوژی، می توانند رطوبت را از ابر گرفته و یا میزانی از رطوبت به آن اضافه کنند.

سالاری با بیان این مطلب که طی پنج پروژه، تکنولوژی بارورسازی ابرها را از روسیه به ایران انتقال داده ایم، افزود: امروزه به وسیله دو فروند هواپیما قادر هستیم که در بارور کردن ابرهای سرد، عملیات داشته باشیم که برای اجرای این عملیات از سه رادار در فلات ایران و پنج رادار در یزد که مرکز تحقیقات باروری نیز در آنجا مستقر است، کمک می گیریم.

وی ادامه داد: یکی از نعمات و ظرفیت‌های بزرگی که در اختیار انسان قرار داده شده، همین آسمان و ابرها است و قطعا با دخالت دانش بشری می توان از این نعمات استفاده بهینه کرد و شرایط بهتر و مطلوبتری را برای زندگی انسان‌ها فراهم ساخت.