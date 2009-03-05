1.8 میلیون بافنده فرش در کشور ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی ملکی جو چهارشنبه شب در نشست با بافندگان فرش گلستان افزود: فرش دستبافت نیاز به تغییر تحول دارد تا بتواند به جایگاه واقعی خویش دست یابد.

وی اظهار داشت: برای رفع مشکلات فراروی فعالان این هنرصنعت، این مرکز با همکاری سازمان بازرگانی برنامه هایی دردست تدوین دارد.

وی خاطرنشان کرد: تولید فرش باید در قالب تعاونی، شرکت و کارگاههای متمرکز انجام شود و در این زمینه باید برنامه ریزی شود و از بافنده حمایت شود.

به گفته ملکی جو، برای گسترش صادرات فرش ایران به جهان باید اطلاع رسانی شود که اکنون این کار در سطح شبکه های بین المللی در حال انجام است.

مدیر امور بازرگانی سازمان ملی فرش ایران بیان داشت: استفاده از نرم افزار و فنارویهای نوین، ارتقای کیفیت محصولات، استفاده از مواد اولیه مرغوب در بازیابی جایگاه فرش موثر است.

وی از طراحی نرم افزار "بوریا" از سوی مرکز ملی فرش ایرارن خبرداد و گفت: این نرم افزار با 70 درصد یارانه در اختیار استانها قرار می گیرد.

ملکی جو ارائه دوره های آموزشی برای تولید کنندگان و بافندگان را امری ضروری دانست و بیان داشت: این مرکز دوره هایی دراین زمینه در دست دارد.

استان گلستان هفت هزارو 646 بافنده فرش دارد.