نشست کارگروههای تخصصی صنعت و معدن و اشتغال آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر اعزامی به استان آذربایجان غربی، در این جلسه راهکارهای ضروری برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی و افزایش اشتغال در سطح استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در این جلسه همچنین نمایندگان بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی دیدگاههای خود درباره پیشنهادات کارگروه‌ها را مطرح کردند. در این کارگروهها مقرر شد تعدادی از پیشنهادات بررسی شده به عنوان پیش‌نویس مصوبات در جلسه استانی هیئت دولت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ایجاد زیرساخت‌ها و شهرکهای صنعتی و معادن استان، تأمین اعتبار زیرساخت معادن استان، معافعیت مالیاتی برای شهرکهای صنعتی، مطالعه و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در استان، تصویب مرز رسمی صنم‌‌بلاغی پلدشت،‌ اختصاص تسهیلات برای اجرای طرح‌های خوداشتغالی و اجرای طرح‌های بنگاههای زودبازده از جمله پیشنهاداتی بود که در این کارگروهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.