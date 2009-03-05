کمک 10 میلیارد ریالی برای جبران خسارت زلزله سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی احمد باباخاص صبح امروز در جلسه بررسی وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده زلزله اخیر شهرستان سروآباد اظهار داشت: برای کمک به بازسازی و مرمت واحدهای مسکونی آسیب دیده در زلزله اخیر این شهرستان مبلغ 10 میلیارد ریال کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این میزان اعتبار برای مرمت و مقاوم سازی 830 واحد مسکونی در 22 روستای شهرستان سروآباد که بیشترین آسیب ها را دیده اند، هزینه خواهد شد.

فرماندار شهرستان سروآباد افزود: علاوه بر اختصاص این میزان کمک بلاعوض مبلغ 75 میلیون ریال تسهیلات کم بهره نیز برای احداث مسکن به افراد آسیب دیده تخصیص داده شده است.

باباخاص عنوان کرد: این میزان تسهیلات با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به منظور پیشگیری و مقابله با عوارض زلزله به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه این جلسه خواستار تسریع در پرداخت این تسهیلات به افراد واجد شرایط شد و بیان داشت: مسئولین بنیاد مسکن استان با همکاری هر چه بهتر بخشداری های شهرستان سروآباد و با هماهنگی با بانک های عامل استان برای پرداخت این تسهیلات در سریعترین زمان ممکن تلاش نمایند.

در ادامه این جلسه که دهیاران روستای خسارت دیده نیز حضور داشتند، هر کدام گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص مرمت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در جریان زلزله اخیر شهرستان سروآباد را ارائه نمودند.

در آبان ماه سال جاری و با وقوع زلزله ای خفیف بخشی از روستاهای شهرستان سروآباد خسارت مالی دیدند.