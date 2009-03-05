مبادلات اقتصادی بین ایتالیا و ایران باید به سطح بالاتری افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آلبرتو برائینی، سفیر ایتالیا پس از بازدید از طرح آلومینیوم "هرمز آل" در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس افزود: سرعت اجرای طرحهای بزرگی همچون فولاد، آلومینیوم و طرح توسعه اسکله که به دست متخصصان و مهندسان ایرانی انجام می شود بسیار مطلوب و سریع است.

وی بیان کرد: در بازگشت به تهران بستر حضور شرکتهای سازنده توربینهای گازی نظیر آنسالدو را برای مشارکت در طرحهای تولید برق فراهم خواهم کرد.

برائینی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس پتانسیلهای فراوانی جهت سرمایه گذاری شرکتهای خارجی دارد که جذب این سرمایه گذاران می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

همچنین در این نشست بهمن عیار رضایی رئیس هیات مدیره منطقه ویژه صنایع فلزی خلیج فارس اذعان کرد: صنعت فولاد ایران از دیرباز همکاری تنگاتنگی با صنایع فولاد ایتالیایی در باب تبادل دانش داشته است و این تفاهم حاصل مولفه های بسیاری بوده که امنیت سرمایه گذاری یکی از موارد مه و تاثیر گذار در جهت همکاری فی ما بین است.

رضایی با بیان اینکه در آینده نزدیک منطقه ویژه به قطب فولاد و آلومینیوم کشور تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: با راه اندازی پروژه های مستقر، این منطقه بتواند سهم بسزایی در صادرات غیر نفتی داشته باشد.