حکم چالش برانگیز دادگاه لاهه علیه البشیر / واکنش متفاوت کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در واکنش به تصمیم دادگاه بین المللی کیفری مبنی بر صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، مسکو تصمیم این دادگاه را خطرناک ارزیابی کرد.

همچنین شورشیان دارفور از تصمیم دادگاه بین المللی کیفری برای صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان استقبال کردند.

"محمد حسین شریف" سخنگوی گروه شورشی دارفور به نام "جنبش عدالت و مساوات" این روز را روز بسیار بزرگی برای مردم سودان و دارفور توصیف کرد.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز اعلام کرد دولت سودان به این سازمان دستور داده است کارمندان خارجی این سازمان را از دارفورخارج کند.

دستور دولت سودان برای تخلیه پزشکان بدون مرز از دارفور پس از آن صادر شد که دادگاه بین المللی کیفری حکم بازداشت بشیر را صادر کرد.

این سازمان غیردولتی افزود: کارمندان خارجی این سازمان تا روز چهارم مارس مهلت خروج از دارفور را دارند.

دولت آمریکا نیز در واکنش به صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان، خواستار خویشتنداری در این کشور شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما تمامی طرفین ازجمله دولت سودان را به خویشتنداری فرامی خوانیم.

احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر نیز حکم بازداشت بشیر را مشکل آفرین دانست.

اتحادیه آفریقا در بیانیه ای خاطرنشان کرد که این حکم صلح در سودان را مورد تهدید قرار می دهد.

این درحالی است که 46 سازمان غیردولتی از مردم سودان خواستند به حکم دادگاه بین المللی کیفری در لاهه احترام گذاشته و بشیر را تسلیم کنند.

در همین حال، پس از اعلام خبر صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان، آوارگان دارفوری مستقر در اردوگاه ها در خاک چاد فریاد خوشحال سر دادند.

در واکنش به این حکم، وزیر دادگستری سودان در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که خارطوم به هیچ عنوان با دادگاه بین المللی کیفری همکاری نخواهد کرد.

دادستان دادگاه لاهه در گفتگویی تاکید کرد سودان مجبور به اجرای حکم این دادگاه است.

به گفته مسئولان دادگاه بین المللی جنایات جنگی، البشیر به قتل غیرنظامیان و کوچاندن اجباری و شکنجه و تجاوز به آنها متهم است.

حکم بازداشت البشیر، دربرگیرنده اتهام قتل دسته جمعی نیست.

دادگاه بین المللی جنایات جنگی اعلام کرد : کشورها باید به تعهدات خود پس از صدور حکم بازداشت رئیس جمهوری سودان عمل کنند.

این در حالی است که عمر البشیر شب گذشته در آستانه نشست دادگاه بین المللی کیفری تاکید کرده بود خارطوم هیچ اعتنایی به هرگونه حکمی که بر ضد وی صادر شود، نخواهد کرد.