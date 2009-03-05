2.5 میلیون اصله نهال در آذربایجان شرقی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رستم صادقی به مناسبت روز درختکاری پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: از این تعداد 800 میلیون اصله نهال توسط اداره کل منابع طبیعی استان و یک میلیون و 700 هزار اصله دیگر توسط بخش خصوصی به متقاضیان، عرضه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تحت شرایطی برخی از متقاضیان می توانند برای خرید انبوه نهال، از تسهیلات بانکی بلندمدت با بهره پایین 1.5 درصد استفاده نمایند.

مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه عرضه نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی به صورت یارانه ای است، افزود:ارزش مجموع نهال های توزیعی در این هفته بالغ بر 750 میلیون ریال برآورد شده است.

صادقی همچنین از افتتاح یک فاز جدید از طرح جنگلکاری " عون بن علی" تبریز همزمان با روز درختکاری خبر داد و گفت: با مشارکت یک هزار بسیجی عضو در بسیج سازندگی، بیش از دو هزار اصله نهال در محل فاز جدید پروژه جنگل کاری عون بن علی غرس خواهد شد.

وی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی همچنین در این هفته با مشارکت شهرداری کلان شهر تبریز و در قالب طرح نهضت سبز، افزون بر سه هکتار از کمربندی جنوبی این شهر را درختکاری خواهد کرد.

صادقی نواخته شدن زنگ سبز در مدارس، تجلیل از هشت نفر از فعالان منابع طبیعی استان، افتتاح یک پروژه آبخیزداری در ورزقان، بازدید از مراتع شهرستانها و برگزاری مانور یگان حفاظت منابع طبیعی در جنگلهای ارسباران از دیگر برنامه های اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای اجرا در طول این هفته است.