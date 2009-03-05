عدم حرکت توسعه فرهنگی به موازت توسعه عمرانی نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید علی موسوی صبح امروز در نشست با خبرنگاران لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر توسعه عمرانی در کشور دارای حرکت پرشتابی است در صورتیکه توسعه فرهنگی دارای حرکتی متناسب با توسعه عمرانی نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر توسعه عمرانی و فرهنگی هماهنگ نباشد نگران کننده است، بیان داشت: باید بودجه های فرهنگی در راستای توسعه فرهنگی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان لرستان با اشاره به وضعیت بودجه کانون های مساجد در این استان، یادآور شد: در سالجاری ستاد عالی کانون های مساجد کشور اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال برای کانون های فرهنگی هنری مساجد لرستان در نظر گرفته است.

حجت الاسلام موسوی با یادآوری اینکه در استان هرمزگان اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال برای کانون ها در نظر گرفته شده است، خواستار همکاری و مساعدت استانداری لرستان برای اختصاص بیشتر اعتبارات در بودج استانی سال آینده شد.

وی همچنین از اختصاص 300 میلیون ریال اعتبار ویژه از سوی ستاد عالی کانون های مساجد کشور برای کانون های فرهنگی این استان خبر داد و افزود: سال آینده 30 کانون جدید فرهنگی هنری مساجد به همراه تجهیزات به تعداد کانون های استان اضافه خواهد شد.