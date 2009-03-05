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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۴۱

اولین فیلم کوتاه انجمن فیلم اداره ارشاد کازرون اکران شد

اولین فیلم کوتاه انجمن فیلم اداره ارشاد کازرون اکران شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فیلم کوتاه "یک تکه آسمان" اولین ساخته انجمن فیلم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کازرون فارس در سالن زنده یاد مردانی این شهرستان اکران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کازرون، این فیلم ساخته احسان درخشنده مسئول انجمن فیلم و عکس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که به مدت 15دقیقه و در حال و هوای معنوی ساخته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کازرون ظهر امروز در مراسم اکران این فیلم گفت: امروز در شهرستان کازرون و در بخش فرهنگ و هنر با مشکلات مالی رو به رو هستیم.

محمد مرحمتی تصریح کرد: بودجه یکسال اداره فرهنگ و ارشاد کازرون با جمعیت زیادی که دارد بسیار کم بوده به گونه ای که برگزاری دو جشنواره تئاتر و هنرهای سنتی افزون بر 25میلیون تومان یعنی چند برابر بودجه اداره فرهنگ کازرون است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کازرون گفت: در شهرستان کازرون استعدادهای هنری شکوفا نشده ای وجود دارد که باید آنها را وارد میدان کنیم و فیلم یک تکه آسمان نیز از سوی همین جوانان با استعداد کازرونی ساخته شده است.

شهرستان کازرون با مساحتی حدود چهار هزار و 60کیلومتر در غرب استان فارس قرار دارد.

کد مطلب 844089

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