نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، 50 شرکت دولتی تولید کننده نفت، گاز و پتروشیمی و 50 شرکت خصوصی در فضایی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع محصولات خود را به نمایش گذاشتند .

دبیر نفت، گاز و پتروشیمی در جمع شماری از خبرنگاران برگزاری این نمایشگاه را موفق خواند و گفت: تقویت دانش و توانمندی ایرانی، خودکفایی و رفع وابستگی به کشورهای بیگانه از اهداف این نمایشگاه بود .

سید علیرضا علوی اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عملیاتی ترین منطقه صنعت گاز و پتروشیمی کشور به شمار می رود، شناسایی نیازهای این منطقه و تامین کالاهای مورد نیاز شرکت های مستقر در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار بود که با برپایی نمایشگاه این نمایشگاه به بخشی از این هدف دست یافتیم .