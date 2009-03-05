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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در پارس جنوبی پایان یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی با عنوان تجلی دستاوردهای 30 ساله انقلاب اسلامی امروز پس از سه روز فعالیت به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، 50 شرکت دولتی تولید کننده نفت، گاز و پتروشیمی و 50 شرکت خصوصی در فضایی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

دبیر نفت، گاز و پتروشیمی در جمع شماری از خبرنگاران برگزاری این نمایشگاه را موفق خواند و گفت: تقویت دانش و توانمندی ایرانی، خودکفایی و رفع وابستگی به کشورهای بیگانه از اهداف این نمایشگاه بود.

سید علیرضا علوی اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عملیاتی ترین منطقه صنعت گاز و پتروشیمی کشور به شمار می رود، شناسایی نیازهای این منطقه و تامین کالاهای مورد نیاز شرکت های مستقر در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار بود که با برپایی نمایشگاه این نمایشگاه به بخشی از این هدف دست یافتیم.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تامین حدود نیمی از گاز مصرفی و محصولات پتروشیمی کشور مهمترین منطقه عملیاتی صنعت نفت کشور به شمار می رود.
کد مطلب 844128

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