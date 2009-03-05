ایران چهارمین کشور تولید کننده علم است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده بعد از ظهر امروز در گردهمایی مدیران سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: استاندارد یکی از شاخصهای توسعه یافتگی و کارآمدی کشورها و نظامها است که باید با جلب مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه های ذیربط استانداردها را در حوزه های مختلف تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه ایران چهارمین کشور دنیا در زمینه توسعه یافتگی، تولید علم و تحول در مسیر توسعه است گفت: ایران ثابت کرده است با بهره گیری از مردم باهوش خود، در تامین نیاز مشتریان کمبودی ندارد.

محمدی زاده افزود: طی چند سال اخیر حرکت پر شتابی در راستای تقویت استانداردها در خراسان رضوی رخ داده که حاصل همدلی و همکاری همه سازمانهای ذیربط است.

استاندار خراسان رضوی گفت: دولت برای تامین و حفظ سلامت مردم و حفظ حیثیت و حرمت نظام در صحنه های داخلی و خارجی بر تقویت استانداردها تاکید و با اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی همکاری لازم را خواهد داشت.

وی حضور و تغییر در تمایلات و ذائقه مشتریان را از وظایف اداره استاندارد دانست و گفت: باید با هدف تامین زندگی سالم و خوب برای همه، به فرهنگ سازی در مصرف و ارائه آموزش های مناسب به مصرف کننده ها بپردازد.

استاندار خراسان رضوی به تمایلات مسئولان کشورهای همسایه و غیر همسایه به استفاده از کالاهای ایرانی اشاره کرد و افزود: برای موفقیت در بازارهای بین المللی باید علاوه بر جلسه مشارکت مردم از طریق سیاستهای تشویقی برای افزایش کیفیت کالا، اقلام استانداردها را گسترش و بر آنها پایبند باشیم.

محمدی زاده با بیان اینکه تامین سلامتی جز از طریق استانداردسازی ممکن نیست، گفت: امروز در دنیا اگر بحث از حقوق شهروندی می شود، منظور حقوقی است که انسانها و نظامها برای تامین سلامتی خود دارند و این حقوق نیز با استانداردسازی محقق می شود.