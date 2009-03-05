در رابطه با کاندیداتوری نظری ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا شما در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد خواهید شد، سکوت کرد و بعد از لحظاتی تامل گفت: در این باره نظری ندارم.

ولایتی در پاسخ سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه" آقای مطهری طرحی را در حال آماده کردن دارد که بر اساس آن شما به عنوان گزینه اصلی ریاست جمهوری مطرح هستید" بیان داشت: در این باره از خود آقای مطهری سئوال کنید.

وی در خصوص اصرار مجدد خبرنگاران که در رابطه با تصمیم او برای کاندیداتوری در انتخابات سئوال می کردند بار دیگر گفت: فعلا نظری در این رابطه ندارم.