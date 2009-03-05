کشته و زخمی شدن سه نفر بر اثر انفجار مواد محترقه در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر امروز و به دلیل انفجار مواد محترقه غیر استاندارد و غیرمجاز در یکی از روستاهای اطراف شهر سنندج، یک نفر کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

معاون اجتماعی و ارشاد انتظامی استان کردستان در این رابطه به خبرنگاران رسانه های جمعی استان گفت: این انفجار ساعاتی قبل در یکی از روستاهای اطراف شهر سنندج و در یک واحد مسکونی روی داده است.

ابراهیم کاظمی نژاد افزود: در جریان این انفجار متاسفانه یک نفر در محل حادثه کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند که حال یکی از افراد بسیار وخیم گزارش شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به تحقیقات به عمل آمده از محل وقوع انفجار این افراد در زیر زمین یک واحد مسکونی اقدام به تولید موواد محترقه دست ساز می نمودند که به دلیل انفجار به وجود آمده علاوه بر خسارت های جانی واحد مسکونی مورد نظر نیز به صورت کامل تخریب شده و از بین رفته است.

معاون اجتماعی و ارشاد انتظامی استان کردستان بیان داشت: بعد از این اتفاق و با حضور نیروهای انتظامی در محل شش نفر در رابطه با این پرونده دستگیر و بیش از 300 عدد انواع مواد محترقه از آنها کشف شد.

کاظمی نژاد در ادامه با اشاره به آغاز سال جدید و مشکلات به وجود آمده در خصوص مواد محترقه غیرمجاز افزود: یکی از مهمترین نکات رعایت موارد ایمنی توسط خانواده های محترم است که آنها باید علاوه بر توجه به هشدارهای مختلف تخلفات را سریعا به نیروهای انتظامی استان اطلاع دهند.

وی مشارکت و تعامل هر چه بهتر مردم را بهترین شیوه برای برخورد با این مشکل بر شمرد و گفت: مسائل اجتماعی بدون حضور و مشارکت مردمی درمان نمی شوند.