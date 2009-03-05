اتاق بازرگانی کمکی بزرگ برای اجرای اصل 44 قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده امروز در نشست روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور اظهار داشت: اتاقهای بازرگانی نهاد واسط و حلقه اتصال بین دولت و بازار و نماد اصلی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به شمار می روند.

وی افزود: اتاق بازرگانی باید در زمینه های کمک به مدیریت تحول اقتصادی با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، آزادسازی اقتصاد همچنین توسعه بخش خصوصی، کمک به دولت در جهت واگذاری بخش تصدی گری به بخش خصوصی و گسترش نقش تعاون تلاش کند.

فلاح زاده در ادامه با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی در واگذاری شرکتهای دولتی به مردم و پیوند هر چه بشتر بخش پژوهش اتاق بازرگانی با دانشگاهها، خواستار تلاش همه جانبه در جهت دور کردن محیط کار اقتصادی از فضاهای سیاسی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود میزان صادرات استان یزد را در 83 بیش از 64 هزار تن به ارزش 80 میلیون دلار عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان در سال گذشته به 251 هزار تن به ارزش 232 میلیون دلار رسیده که این رقم به معنای 50 درصد افزایش ارزشی و 20 درصد افزایش وزنی است.

وی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن را در اوایل دولت نهم یک هزار و 800 واحد با ارزش یک هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: دولت نهم در این راستا برای یک هزار و 230 واحد صنعتی پروانه بهره برداری به ارزش 2200 میلیارد تومان صادر کرده است.

استاندار یزد در ادامه تعداد معادن بهره برداری شده قبل از انقلاب را 19 معدن و تعداد معادن اوایل دولت نهم را 169 معدن به ارزش 371 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در دولت نهم 118 پروانه بهره برداری به ارزش 114 میلیارد تومان صادر شده که این خود رشد سرمایه گذاری را در استان نشان می دهد.

فلاح زاده با اشاره به اینکه برای اولین بار 416 میلیارد تومان تسهیلات بنگاههای زودبازده در استان یزد در اختیار بنگاههای مادر و متوسط قرار گرفته است، یادآور شد: با پیگیریهای صورت گرفته زمین نمایشگاه صنعتی، زمین پایانه صادراتی، زمین پارک علم وفناوری و همچنین مجموعه بزرگ فرهنگی گردشگری و سرمایه گذاری کوثر به میزان دو هزار هکتار به بخش خصوصی واگذار شده است.

استاندار یزد در ادامه با اشاره به همدلی و همفکری که بین مدیریت ارشد استان یزد با اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران این استان وجود دارد، افزود: تلاش می شود در جهت رشد صادرات قدمهای موثری برداریم.