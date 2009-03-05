محمد حسن امین: غرب علیه همه کشورهای اسلامی و عربی توطئه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امین نایب رئیس پارلمان سودان در چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین، طی سخنانی اظهار داشت: ما با چالش مهمی از سوی غرب مواجه هستیم که توطئه علیه همه کشورهای عربی و اسلامی است .

وی گفت: جهان غرب پس از این جنایات در غزه هیچ اشاره ای به آنها ندارد؛ اما به خاطر زخمی شدن چند صهیونیست اشک تمساح می ریزند.

نایب رئیس مجلس سودان افزود: ما به برادران حماس می گوییم به راهتان ادامه دهید؛ زیرا خداوند با شماست.

وی گفت: جنبش حماس روح تازه ای در کالبد فلسطین خواهد دمید و امید جدیدی میان فلسطینی ها بوجود خواهد آورد.

امین تصریح کرد: غزه صحنه جنگی وحشیانه بوده است؛ بنابراین اگر قرار است یک همکاری و کمک به ملت فلسطین شود، باید این کمک به مردم غزه ارائه شود؛ زیرا آنان با این جنایت هولناک مواجه بوده اند.

وی افزود: ما از وحدت گروه های فلسطینی حمایت می کنیم و این وحدت باید حتما شکل بگیرد.

وی با اشاره به حکم دادگاه بین المللی علیه رئیس جمهور سودان خاطر نشان کرد: این روشی است که می خواهند رهبران کشورهای اسلامی و عربی را یکی پس از دیگری در مظان اتهام قرار دهند و احکامی را علیه آنان صادر کنند؛ این در حالی است که سازمان ملل برای رهبران، مصونیت سیاسی قائل است.

نایب رئیس پارلمان سودان ابراز امیدواری کرد که حاضران در این اجلاس در آینده ای نزدیک به سودان بروند ووحدت کشورهای اسلامی در قالب برگزاری چنین مراسمی انسجام بیشتری داشته باشد.