پارس جنوبی قهرمان زود هنگام/ نیروی زمینی به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم این مسابقات روز گذشته در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد که در حساس ترین دیدار دو تیم مهرام و پارس جنوبی مقابل هم صف آرایی کردند.

پارس جنوبی که با 30 امتیاز در صدر قرار داشت با بهترین ترکیب به میدان آمد و در نهایت 6 بر3 بازی را به سود خود خاتمه داد. پارسی ها بعد از این پیروزی به ترتیب کرج، چالوس و پاس خراسان رضوی را شکست داد تا با 42 امتیاز در فاصله یک هفته به پایان این مسابقات عنوان قهرمانی خود مسجل کند. مهرام که با شکست مقابل پارس جنوبی، جایگاه دومی خود را نیز در خطر می دید در مبارزه دوم با استرس بیشتر به دیدار نیروی مقاومت بسیج رفت که در این مبارزه نزدیک و دیدنی هم 5 بر4 شکست خورد.

شریعتی، قمی، خورنگ، مرادی و گروهی 5 مرد پیروز مقاومت در این دیدار بودند. برتری خورنگ مقابل وحید سرلک مهمترین حادثه این دیدار بود.

از سوی دیگر نیروی زمینی تیم سوم جدول که در بازی اول خود در مصاف با مقاومت 4 بر4 به تساوی دست یافته بود در هر سه بازی دیگر خود مقابل خوزستان، ایلام و آرین سفال یزد به برتری دست یافت تا به جایگاه دوم جدول صعود کند.

درجدول رده بندی تا پایان هفته چهارم تیم های جودو نیروی زمینی ارتش با 35 امتیاز و مهرام با 34 امتیاز پس از تیم پارس جنوبی 42 امتیازی در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. مقاومت بسیج هم با 32 امتیاز در مکان چهارم ایستاده است.

نتایج کامل هفته چهارم -

* دور اول:

نیروی زمینی ارتش 4 - نیروی مقاومت بسیج 4

مهرام 3 - پارس جنوبی 6

هیئت جودو خوزستان 6 - پاس خراسان رضوی 2

هیئت جووکرج 5 - آرین سفال یزد 3

هیئت جودو ایلام 3 - هیئت جودو چالوس 6

* دور دوم:

نیروی زمینی ارتش 4 - هیئت جودو خوزستان 5

مهرام 4 - نیروی مقاومت بسیج 5

پاس خراسان رضوی 8 - هیئت جودو ایلام 1

هیئت جودو کرج صفر - پارس جنوبی 9

هیئت جودو چالوس 7- آرین سفال یزد 1

* دور سوم:

نیروی زمینی ارتش 8 - هیئت جودو ایلام 1

مهرام 7 - هیئت جودو جووکرج 1

پاس خراسان رضوی 6 - آرین سفال یزد 2

نیروی مقاومت بسیج 6 - هیئت جودو خوزستان 1

هیئت جودو چالوس 2 - پارس جنوبی 6

* دور چهارم:

نیروی زمینی ارتش 8 - آرین سفال یزد 1

مهرام 6 - هیئت جودو چالوس 2

پاس خراسان رضوی 1 - پارس جنوبی 8

نیروی مقاومت بسیج 9 - هیئت جووکرج صفر

هیئت جودو ایلام 3 - هیئت جودو خوزستان 6