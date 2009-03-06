طرح و بررسی معضلات جامعه هدف نهایی جشنواره فیلم شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری داوران بین‌المللی دو بخش کوتاه و مستند و فیلم کودک و نوجوان سومین دوره جشنواره فیلم شهر، عصر روز پنجشنبه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. رخشان بنی‌اعتماد، فرشته طائرپور، رنه هایزیگ، کنستانس دیلی، فیلیپ چه، فیلیپ ژالادو، دنیس دکوسترد، سودیر ناندگانکار اعضای هیئت داوران و احد میکائیل‌زاده معاون فرهنگی جشنواره افراد حاضر در این نشست بودند.

بنی‌اعتماد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره میزان تاثیرگذاری جشنواره فیلم شهر به لحاظ دریافت و طرح معضلات و مشکلات موجود در شهر و انتقال آن به مسئولان گفت: ارزیابی کلی در این زمینه باید پس از پایان کار جشنواره صورت بگیرد، اما واقعیت این است که سال‌هاست جشنواره‌های بسیار در سراسر کشور با زمینه فیلم و سینما برگزار می‌شوند که برخی همچنان ادامه دارند و تعدادی تعطیل شده‌اند. در این میان جشنواره‌های موضوعی جایگاهی ویژه دارند.



او ادامه داد: افتخاری نیست اگر حاصل برگزاری جشنواره فیلم شهر کشف یک فیلم کاملاً هنری باشد، اما اگر از دل این جشنواره دو معضل جامعه کشف و مورد بحث قرار بگیرد و توجه مسئولان به آن جلب شود و یا موضوعاتی همانند حقوق شهروندی مطرح شود و بخشی از یک تاریخ نگفته بیان شود، آن گاه می‌توانیم بگوییم با جشنواره‌ای موفق روبرو هستیم.

کارگردان فیلم سینمایی "خون‌بازی" درباره فعالیت‌های صورت گرفته در جریان برگزاری جشنواره فیلم شهر، گفت: تجربه ساخت فیلم با نگاهی به شهر در کنار دیگر همکارانم که در جریان برگزاری جشنواره فیلم شهر اتفاق افتاد، تجربه‌ای بسیار جالب بود و به این شکل با بخش‌های مختلف جشنواره از نزدیک آشنا شدم و متوجه شدم این جشنواره فقط محدود به پخش فیلم نیست.

او یادآور شد: به سفارش جشنواره تحقیقاتی درباره موضوعات شهری صورت گرفته که در قالب کتاب‌هایی منتشر می‌شود. انتخاب فیلم‌هایی با موضوع شهر و از سوی دیگر برگزاری جلساتی با این موضوع همگی نشانه‌های تلقی درست از یک جشنواره موضوعی است.

بنی‌اعتماد اظهار داشت: برهمین اساس است که معتقدم بالاترین کاربرد جشنواره فیلم شهر می‌تواند بالا بردن فهم و درک مدیران نسبت به مسائل و معضلات موجود در اجتماع باشد.

فیلیپ ژالادو دیگر عضو هیئت داوران بخش فیلم‌های کوتاه و مستند در ادامه نشست درباره سابقه حضور خود در ایران و آشنایی با سینمای کشورمان، گفت: از 19 سال قبل به واسطه حضور در جشنواره فیلم فجر با سینمای ایران از نزدیک آشنا شده‌ام. فیلم‌های بسیار جذاب در جریان داوری‌های جشنواره فیلم شهر دیده‌ام و معتقدم آثاری که جایزه گرفته‌اند فیلم‌هایی مهم هستند.

او درباره برگزاری جشنوارهای موضوعی با رویکرد شهری گفت: مهمترین هدف یک جشنواره باید حمایت از فیلم و کارگردان باشد. در صورتی که جشنواره فیلم شهر با این نگاه برگزار شود، حتماً موفق به جذب گروه گسترده از تماشاگران می‌شود و این مسئله می‌تواند اتفاق بسیار خوبی برای آن باشد.

دنیس دکوسترد دیگر عضو هیئت داوران که فارغ‌التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه لوزان سوئیس است، درباره برگزاری جشنواره فیلم شهر گفت: من عاشق سینما و فیلم دوست هستم، اما عضو حرفه‌ای سینما محسوب نمی‌شوم و بیشتر متخصص امور شهری هستم و از همین منظر معتقدم هدف جشنواره فیلم شهر نباید فقط نمایش فیلم باشد.

او ادامه داد: طرح موضوعات موجود در فیلم‌ها و انتقال آن به مسئولان و بررسی بازتاب آن در مخاطب می‌تواند اتفاق خوبی باشد که در جریان برگزاری جشنواره فیلم شهر رخ می‌دهد. با دیدن فیلم‌هایی جشنواره متوجه تعادل مناسب و خوبی شدم که در ساختار و موضوع این آثار وجود داشت و همین ویژگی موجب جذابیت کارها شده است.

در ادامه بنی‌اعتماد درباره کیفیت فیلم‌های حاضر در این دوره از جشنواره فیلم شهر گفت: در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به عنوان داور حضور داشته‌ام و همواره متوجه این مسئله بودم که فیلم‌های مستند ما هرچند داخل کشور همواره مهجور هستند، اما با چنان کیفیتی ساخته شده‌اند که می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم و از آنها یاد کنیم.



فرشته طائرپور یکی از داوران بخش بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان جشنواره، درباره آثار این بخش اظهار داشت: چند سالی است به عنوان سینماگر عرصه کودک فقط می‌توانم شریک افتخارهای سینمای مستند و بلند باشم، زیرا متاسفانه در حوزه کودک وضعیت به گونه است که نمی‌توانیم سرمان را بالا بگیریم.

رنه هایزیگ یکی دیگر از داوران درباره ساخت فیلم با موضوع شهر گفت: زندگی در شهر مدرن تبدیل به یک اتفاق جهانی شده است. آنچه در تهران مشاهده می‌شود تفاوتی با دهلی نو و مکزیکوسیتی ندارد. آنچه در این فیلم‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد وجه انسانی پدیده‌های موجود در جامعه است.

کنستانس دیلی نیز با اشاره به فیلم برنده اسکار "میلیونر زاغه‌نشین" گفت: "میلیونر زاغه‌نشین" از جمله فیلم‌هایی است که تصویری خاص از شهر ارائه می‌دهد و در این زمینه موفق عمل کرده است. همانطور که آن فیلم جهانی شد اگر در ایران نیز فیلم‌هایی با این رویکرد ساخته شود می‌تواند جهانی شود.



دنیس دکوسترد در ادامه یادآور شد فیلم‌های شهری نباید همانند یک فیلم تبلیغاتی برای شهر مورد نظر عمل کند، زیرا در این صورت تاثیرگذاری آن کاهش می یابد. طائرپور نیز در ادامه اغلب فیلم‌های سینمایی ایرانی را فاقد موقعیت جغرافیایی ویژه دانست و تاکید کرد وجود عناصر شهری در فیلم‌ها می‌تواند زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان را با شهرهای مختلف کشور فراهم کند.



سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از 12 اسفند در تهران آغاز شد و شنبه به پایان می‌رسد.