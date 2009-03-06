به گزارش خبرنگار مهر، مستند "جنگ آسان می‌شود" 28 اسفند از شبکه دو پخش می‌شود. این مستند درباره فریبکاری رئیسان جمهور و سیاستمداران آمریکایی از زمان جنگ ویتنام تا جنگ اول خلیج فارس و ... است.



"مرگ آفریقا، ساخته شده در آمریکا" 29 اسفند روی آنتن می‌رود. این مستند درباره دو سند تصویب‌شده در آمریکاست که به دولتمردان این کشور اجازه می‌دهد برای کاهش جمعیت تعدادی از کشورهای آفریقایی، ضمن صدور و فروش سلاح به طرف‌های متخاصم از شگردهایی چون حمایت از سقط جنین، اجتناب از گسترش بهداشت و ... استفاده کنند.

"شگفتی‌های طبیعت 1" 30 اسفند از شبکه دو پخش می‌شود و درباره شگفتی‌های طبیعت و رفتارهای عجیب حیوانات است. مستند "زمین 1" اول فروردین 88 دو روی آنتن می‌رود. این مستند زندگی یک ساله سیاره زمین را در فصول مختلف به تصویر می‌کشد و محور داستان سه خانواده خرس قطبی، وال و فیل است. مستند "زمین 2" هم دوم فروردین از شبکه دو پخش می‌شود.

مستند "سمور آبی 1" با موضوع یک خانواده سمور آبی سوم فروردین از شبکه دو پخش می‌شود و "سمور آبی 2" هم چهار فروردین پخش می‌شود. مستندهای "شگفتی‌های طبیعت 2 و 3" به ترتیب پنجم و ششم فروردین روی آنتن می‌رود.



"هیولاهای دریا" هفتم فروردین از شبکه دو پخش می‌شود. در خلاصه داستان این مستند آمده است: پژوهشگران با استفاده از تکنیک‌های کامپیوتری و فسیل‌های بجامانده از موجودات دریایی که نسل آنها سال‌ها پیش منقرض شده مراحل رشد و زندگی این موجودات را بازسازی کرده‌اند.

"شگفتی‌های طبیعت 4" هشتم فروردین و مستند "نوزاد من چه می‌گوید 1 و 2" نهم و دهم فروردین از شبکه دو پخش می‌شود. این مستند تلاش یک پرستار کودک را برای شناسایی انواع آوا و گریه‌های نوزادان را به تصویر می‌کشد.

مستند "رقص رنگ 1 و 2" 11 و 12 فروردین از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این مستند آثار هنری یک طراح را به تصویر می‌کشد که با به کار بردن مواد طبیعی همچون برگ درختان، ماسه‌های کنار ساحل و ... مناظری زیبا را در اماکن طبیعی به مخاطبان ارائه می‌کند.

مستند "بازی تربیت" 13 فروردین روی آنتن شبکه دو می‌رود و مستند "شگفتی‌های طبیعت 5" هم چهاردهم فروردین از شبکه دو پخش می‌شود.