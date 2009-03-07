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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۲۷

اختصاصی مهر /

مشاور رئیس جمهوری عازم خارطوم شد/برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در سودان

مشاور رئیس جمهوری عازم خارطوم شد/برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در سودان

سیدمهدی مصطفوی مشاور رئیس جمهوری و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای حضور در هفته فرهنگی ایران در سودان عازم خارطوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفوی صبح امروز به همراه چند تن از مدیران کل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای شرکت در هفته فرهنگی ایران در سودان، صبح امروز تهران را به مقصد خارطوم ترک کرد.

هفته فرهنگی ایران در خارطوم با هدف تقویت و تحکیم و گسترش مبانی فرهنگ اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی به درخواست سودان و به همت فرهنگسرای خاوران و با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا 22 اسفند ماه ادامه دارد.

مراسم افتتاحیه فرهنگی ایران در سودان از 15 اسفندماه با حضور احمد نوریان معاون فرهنگی اجتماعی و رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، عامری سفیر ایران در سودان، محمد هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، منصور احمدلو رئیس فرهنگسرای خاوران، معصومه آباد عضو شورای شهر تهران  و امین حسن عمر وزیر فرهنگ سودان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی - که در آستانه زادروز پیامبر اکرم (ص) برگزار می‌شود، پیام عزیزی و عبدالجبار کاکایی اشعاری را در مدح و وصف پیامبر اسلام قرائت کردند.

هفته فرهنگی سودان در ایران نیز شهریور ماه 1385 در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.

کد مطلب 844767

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