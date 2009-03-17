اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون بررسی لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد و فرصت کمتری برای بررسی برنامه های دیگر وجود دارد، افزود: قطعا وضعیت معلمان حق التدریس را تا هفته معلم در مجلس مشخص می کنیم.

براساس نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور بیش از 247 هزار معلم حق التدریس در مدارس دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای، مدارس غیرانتفاعی، بزرگسالان و موسسات آموزش از راه دور و مدارس افراد بازمانده از تحصیل مشغول به تدریس هستند.

طرح استخدام معلمان حق التدریس از ابتدای سال تحصیلی جاری و با مطرح شدن عدم استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که البته این معلمان در اسفند ماه سال جاری به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و مشکل تعیین تکلیف شدن باقی معلمان حق التدریس نیز به قوت خود باقی ماند.