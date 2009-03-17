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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریس به سال آینده موکول شد

رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریس به سال آینده موکول شد

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریس و تعیین تکلیف آن به سال آینده موکول شد.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون بررسی لایحه بودجه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد و فرصت کمتری برای بررسی برنامه های دیگر وجود دارد، افزود: قطعا وضعیت معلمان حق التدریس را تا هفته معلم در مجلس مشخص می کنیم.

براساس نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس جمهور بیش از 247 هزار معلم حق التدریس در مدارس دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای، مدارس غیرانتفاعی، بزرگسالان و موسسات آموزش از راه دور و مدارس افراد بازمانده از تحصیل مشغول به تدریس هستند.

طرح استخدام معلمان حق التدریس از ابتدای سال تحصیلی جاری و با مطرح شدن عدم استخدام 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش از سوی وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که البته این معلمان در اسفند ماه سال جاری به استخدام آموزش و پرورش درآمدند و مشکل تعیین تکلیف شدن باقی معلمان حق التدریس نیز به قوت خود باقی ماند.

کد مطلب 845807

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