مجید مسچی درباره نتایج اکران همزمان فیلم‌ها در تهران و شهرستان‌ها به خبرنگار مهر گفت: نتایج این طرح در مجموع برای صاحبان فیلم و صاحبان سینماها در شهرستان موفقیت‌آمیز بوده است. تقریباً تمام کپی فیلم‌ها به شهرستان‌های مختلف رفته و سالن سالم و فعالی نیست که این فیلم‌ها را نشان نداده باشد.

وی با اشاره به آمار فروش در 9 ماهه نخست سال 87 گفت: ارقام فروش فیلم‌ها در 9 ماه اول سال 85، سه میلیارد و 173 میلیون تومان، در سال 1386، سه میلیارد تومان و در سال 1387 بیش از پنج میلیارد تومان در شهرستان‌ها بود که این آمار نشان از افزایش 80 درصدی آمار فروش نسبت به سال قبل دارد.

مسچی درباره دلایل افزایش 80 درصدی فروش شهرستانی گفت: این مسئله به اجرای طرح همزمان اکران فیلم‌ها در تهران و شهرستان و بازسازی سالن‌های سینما در شهرستان‌ها مربوط است. علاوه بر این‌ تبلیغات گسترده فیلم‌ها در شبکه‌های تلویزیونی شهرستانی موجب شده مخاطبان فیلم‌ها در این زمینه رشد قابل توجه داشته باشند.

او با تاکید بر اینکه این طرح سال آینده نیز پیگیری می‌شود، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای اکران نوروزی به صورت همزمان در شهرستان‌ها نیز صورت گرفته است. براساس برنامه‌هایی که در نظر داریم سال 88 تبلیغات شهری را گسترش می‌دهیم. تبلیغات شهری در شهرستان‌های کوچک به خوبی جواب می‌دهد.

مدیر عامل سینماشهر با اشاره به مشارکت این موسسه در تامین هزینه تبلیغات فیلم‌ها گفت: براساس قراردادی که امسال با صداو سیما منعقد کرده‌ایم، تبلیغات تلویزیونی فیلم‌ها با تخفیف قابل توجه پخش شد. این مسئله سال آینده نیز وجود دارد و موسسه سینما شهر 50 درصد از هزینه تبلیغات فیلم‌ها را در شهرستان‌ها تامین می‌کند.

طرح اکران همزمان فیلم‌های سینمایی از تیرماه امسال آغار شده است. بر اساس این طرح اکران فیلم‌ها در شهرستان به صورت همزمان یا حداکثر با یکماه فاصله آغاز می‌شود که به لحاظ جذب تماشاگر و فروش تاکنون نتیجه‌ای مثبت داشته است.