145 نفر تحت حمایت انجمن بیماران کلیوی در زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا طهماسبی، عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 330 نفر از بیماران دیالیزی جهت انجام پیوند کلیه معرفی شده اند، افزود: از ابتدای امسال تاکنون 15نفر از این بیماران عمل پیوند را انجام داده اند که پیوند کلیه پنج نفر از این تعداد نیز با استفاده از اعضای اجساد انجام شده است.

وی با بیان اینکه هزینه پیوند کلیه بیش از 60 میلیون ریال است، ادامه داد: هم اکنون 186 نفر بیمار دیالیزی در استان زنجان وجود دارد.

طهماسبی با بیان اینکه روند افزایش شمار بیماران کلیوی دراستان زنجان در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته است، اذعان کرد: تعداد بیماران کلیوی استان در سال 86 نسبت به سال 85 با دو برابر افزایش به 80 نفر رسیده است.

به گفته طهماسبی امسال 80 بیمار کلیوی در این انجمن پذیرش شده است.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، بی اطلاعی از نحوه پیشگیری را مهمترین عامل افزایش جمعیت بیماران کلیوی عنوان کرد و افزود: استفاده از غذاهای آماده، کم تحرکی، چربی بالا، بیماری قلبی، پرفشاری خون و دیابت از دیگر دلایل مهم ابتلا به این بیماری است.

طهماسبی، گفت: با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب می توان بیش از 50 درصد از شمار مبتلایان به این بیماری را کاهش داد.

وی، با بیان اینکه بیش از 90 درصد بیماران دیالیزی این استان به دلیل بی اطلاعی و نداشتن توانایی مالی به این مرحله رسیده اند، گفت: چهار نفر از بیماران دیالیزی استان نیز به صورت "سفاقی" عمل دیالیز را انجام می دهند.

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، بایادآوری اینکه700نفر در استان جهت اهدا عضو پس از مرگ مغزی، در این انجمن ثبت نام کرده اند، افزود:‌ اهدای عضو از جسد باید در جامعه فرهنگسازی شود.