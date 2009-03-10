به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی "کارآگاه علوی 2" عصر دوشنبه با حضور حمیدرضا یراقچیان تهیهکننده، علی ساربان، زویا خلیلآذر، ولی اویسی، محمدرضا عباسینژاد بازیگران و داریوش حافظ الکتب طراح جلوههای ویژه در مرکز سیمافیلم برگزار شد.
یراقچیان تهیهکننده این مجموعه در پاسخ سوال خبرنگار مهر درباره ناموفق بودن دنبالهها و انگیزه او برای تولید سری دوم مجموعه "کارآگاه علوی" گفت: من و آقای هدایت آگاهانه برای ساخت این مجموعه گام برداشتیم. میدانستیم امروز با وجود تنوع شبکهها و تعداد مجموعهها و فیلمهایی که هر شب از این شبکهها روی آنتن میرود با گذشته تفاوت دارد، اما به دنبال قصه و فضایی بودیم که جذاب باشد و میدانستیم کار دشواری در پیش داریم، اما فضای پلیسی آنقدر جذاب است که میتواند مخاطب گسترده داشته باشد.
وی افزود: سلیقه مخاطب امروز با سلیقه بینندهای که "کاراگاه علوی " را دنبال میکرد تفاوت دارد و ما سعی کردیم سری دوم این مجموعه فراتر از تجربه قبلی باشد. واکنشی که از مخاطبان داشتهایم نشان میدهد در این زمینه موفق بودهایم. بخشی از این موفقیت را مرهون زحمت و همدلی گروهی میدانم که در تولید این مجموعه در کنارم بودند و هنوز و در مراحل فنی پشتیبان و یاور من هستند.
یراقچیان با اشاره به دشواری کار در گونه پلیسی و زمان محدود برای ساخت مجموعه "کارآگاه علوی 2" گفت: خوشبختانه شرایط تاثیر منفی روی کار نگذاشته است. فشار زیادی به گروه وارد میشد و 24 ساعت زمان برای ما کم بود. با وجود این دشواریها نتیجه کار رضایتبخش است و طبق آمار این مجموعه مخاطب میلیونی دارد. امیدوارم "کارآگاه علوی 2" یکی از مجموعههای ماندگار تلویزیون باشد.
وی با اشاره به همکاری خود و حسن هدایت افزود: ایده اولیه این مجموعه در صحبتهای من، هدایت و احمد نجفی شکل گرفت. هر سه افکار و ایدههایی برای مجموعه داشتیم و "کاراگاه علوی 2" نتیجه تفاهم و تعامل فکری ما است. به همین دلیل نجفی علاوه بر بازی در این مجموعه، به عنوان مجری طرح هم با ما همکاری کرد.
علی ساربان بازیگر نقش لیستر در اپیزودی با همین نام، گفت: من برای بازی در نقش دیگری دعوت شده بودم، اما زمانی که در اولین پلان بازی کردم آقای هدایت از من خواست برای نقش دیگری تست بدهم، چون من را برای نقش لیستر مناسب میدید.
بازیگر مجموعه "حضرت یوسف" و "حلقه سبز" ادامه داد: مجموعه "کارآگاه علوی 2" در فضایی همراه با تفاهم و دوستی به فرجام رسید و این همدلی را میتوان در حاصل کار دید.
زویا خلیلآذر بازیگر نقش هاسمیک درباره حضور در این مجموعه گفت: حرفه اصلی من دوبلاژ است و ادعای بازیگری ندارم. هرچند از این تجربه که در کنار آقای هدایت و سایر دوستان به دست آوردم احساس رضایت میکنم. حضور در مجموعه "کارآگاه علوی 2" برایم شانس بزرگی بود.
وی ادامه داد: پیش از من و در سری قبل مجموعه نقش هاسمیک را بازیگری بازی میکرد که درگذشت و من جایگزین او شدم. به خاطر تجربههایی که در دوبله دارم استفاده از لهجه ارمنی برایم سخت نبود و فکر میکنم در بازی این نقش موفق بودهام.
محمدرضا عباسینژاد بازیگر نقش کازرونی در "کارآگاه علوی 2" گفت: این نقش برای مخاطب جنبه نوستالژیک دارد، شیرین و طناز است و فضای پلیسی مجموعه را تلطیف میکند، اما کازرونی نباید لوده میشد و من باید در مرزی حرکت میکردم که نقش با وجود شیرینی برای مخاطب جذاب باشد.
وی ادامه داد: کازرونی در بخشهایی از قصه گرههای معما را بازمی کند، چنین شخصیتی نباید لودگی داشته باشد و برای مخاطب هوشمندی او باید قابل درک شود. من در طراحی شخصیت سعی کردم از ویژگیهای خودم برای این نقش استفاده کنم و با اصلاح و نظرهای آقای هدایت این شخصیت شکل گرفت.
ولی اویسی دستیار کارگردان و بازیگر نقش کردبچه که پیش از این در مجموعه "جستجو در شهر" و فیلم تلویزیونی "بازی خطرناک" با هدایت همکاری کرده، گفت: کردبچه در فیلمنامه جوانی تنومند و درشت هیکل بود که با ویژگیهای ظاهری من تفاوت داشت، اما آقای هدایت از من خواست روی نقش فکر کنم و علاوه بر نزدیک شدن به نقش پیشنهادهای خود را مطرح کنم.
داریوش حافظالکتب طراح جلوههای ویژه "کاراگاه علوی 2" گفت: اتفاقی که در این مجموعه افتاده حاصل اعتماد کارگردان و تهیهکننده است. در ایران بحث جلوههای ویژه به دلیل هزینههای بالایی که دارد و تجربههای ناکام قبلی کمتر جدی گرفته میشود و برای آن زمان گذاشته میشود.
وی ادامه داد: در این مجموعه طراحی و اجرای جلوههای ویژه سنگین داشتیم که به علت اجرای قابل قبول، نگاه حرفهای نمیتواند آنرا تشخیص نمیدهد. ما روی طراحی جلوههای ویژه از زمان فیلمبرداری فکر کردیم. در اپیزود "لیستر" خانه لیستر را ساختیم و نشان دادیم جلوههای ویژه در ایران این قابلیت را دارد که کارهای متنوع انجام بدهد.
حافظالکتب گفت: در اپیزود "شاه" صحنه ترور شاه را با جزئیات ساختیم. میدان توپخانه، اتومبیلها و... را طراحی و از طریق جلوههای ویژه کامپیوتری ساختیم. این سکانس پنج دقیقه بود، اما برای ساخت آن یک سال در فضاهای مختلف تصویربرداری داشتیم و جلوههای ویژه این بخش هم با حساسیت و وسواس طراحی شد.
نشست نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی کارگردان و بازیگران اصلی مجموعه "کارآگاه علوی 2" در این نشست حضور نداشتند. مجموعه اپیزودیک "کاراگاه علوی 2" ادامه مجموعهای به همین نام به کارگردانی هدایت است و در 17 قسمت 50 دقیقهای ساخته شده است.
این مجموعه شامل داستانهای "شروع دوباره"، "جواهرات گمشده"، "جنایت در خیابان پاستور"، "نامهای به شاه"، "ترکمنها"، "قتل در چاپخانه"، "پنج گلوله برای شاه"، "جنایت در تماشاخانه"، "قتل نخستوزیر"، "فرار" و ... است.
احمد نجفی، یوسف مرادیان، سمیرا سیاح، مجید مظفری، رضا فیض نوروزی، کوشیار کرمی و خسرو دستگیر دیگر بازیگران مجموعه "کارآگاه علوی 2" هستند.
نظر شما