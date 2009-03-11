عبدالله اسفندیاری درباره فیلمهای که سال 1387 با فضای معناگرا تولید شدند و کیفیت این آثار به خبرنگار مهر گفت: امسال شاهد تولید تعدادی فیلم معناگرا بودیم که خوشبختانه با درک درست از فضای اینگونه کارها به آثاری قابل توجه به لحاظ ساختای و جذب مخاطب تبدیل شده بودند که به اعتقاد من میتواند نمونه مناسبی از سینمای معناگرا باشد.
وی با اشاره به فیلم سینمایی "سوپراستار" ساخته تهمینه میلانی گفت: فیلم میلانی را پدیده سینمای سال 1387 میدانم. وی را از زمان شروع فیلمسازیاش میشناسم. "افسانه آه" حال و هوایی معناگرایانه دارد. در ادامه این فیلم منتظر بودم او باز هم فیلمی در این فضا بسازد. میلانی پس رها شدن از تولید کارهای اجتماعی به سمت ساخت فیلمی همانند "سوپراستار" روی آورد.
این تهیهکننده ادامه داد: البته این گفتهها به آن معنا نیست که این فیلم 100 درصد مورد تایید است، البته نقدهایی به این کار وارد است و هیچ فیلمی کاملاً بدون ایراد نیست. اما در این میان چرخش میلانی را به سمت سینمای معناگرا و حرکت او را در این مسیر جالب و امیدوارکننده میدانم.
مدیر بخش معناگرای فارابی درباره ویژگیهای این نوع آثار گفت: منظور از فیلم معناگرا فقط آثاری که در فضای روستا ساخته میشوند نیست. معناگرایی در زندگی روزمره نیز جریان دارد و میتواند تماشاچی عام را هم به خود جذب کند. خوشحالم که "سوپراستار" ساخته شده و امیدوارم به این شکل تصویر نادرستی که تاکنون از سینمای معناگرا جا افتاده تغییر کند و نشان بدهد معناگرایی میتواند در زندگی پرتنش شهری اتفاق بیفتد و مخاطب عام را هم جذب کند.
اسفندیاری با اشاره به دیگر فیلمهایی که با عنوان سینمای معناگرا ساخته شده و در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمدهاند، گفت: "هر شب تنهایی" رسول صدرعاملی از فیلمهای معناگرایی بود که به همراه "شب" نشان از حرکت صدرعاملی در مسیری تازه دارد. او پس از ساخت فیلمهای ملودرام به مسائل اجتماعی روی آورد و امروز فیلمهایی در فضای معناگرا میسازد.
وی "من ترانه پانزده سال دارم" را یکی از فیلمهای مطرح 30 سال اخیر سینمای ایران دانست و گفت: مسیری که صدرعاملی در سینمای ایران طی کرده نشاندهنده کل مسیر طی شده سینمای ایران است و اوج و فرودهای آن را نشان میدهد. او و کارهایش نشان میدهند سینمای ایران بعد از انقلاب کار خود را از کجا شروع کرده و کجا میرود و در اوج پختگی به مسائل معنوی که اوج آرزوی ما در سینماست میپردازد.
اسفندیاری "بیست" عبدالرضا کاهانی و "اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" شهرام مکری را از دیگر نمونههای سینمای معناگرا نامید و در مورد احتمال مشارکت فارابی در تولید این آثار گفت: "بیست" نشان از پختگی کارگردان آن دارد و "اشکان" در فضای فیلمهای معناگرا میگنجد. اما وجود فضای معناگرا در یک فیلم به معنای حمایت بخش معناگرای فارابی از تولید آن نیست.
او ادامه داد: ما خواستار وجود و حیات مناسب سینمای معناگرا هستیم که به واسطه برخی از این فیلمها این اتفاق رخ میدهد. بعضی از فیلمها با حمایت ما، تعدادی با مشارکت صدا و سیما و برخی کاملاً مستقل تولید میشوند. کار ما فرمایشی نیست، ما از وجود چنین جریانی در سینما حمایت میکنیم.
"بیست" و "سوپراستار" از گزینههای فیلمهای اکران نوروزی هستند.
