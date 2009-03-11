ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه دریاچه ولشت کلاردشت نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیف الله فرزانه صبح چهارشنبه در کارگروه میراث فرهنگی مازندران ضمن اعلام مطلب فوق تاکید کرد: سازمان بازرسی کشور در خصوص ساخت و ساز بی رویه در پیرامون این دریاچه هشدار داده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح سرمایه گذاری در این منطقه گردشگری آماده است و در صورت واگذاری زمین، عملیات اجرایی آن از سوی بخش خصوصی آعاز خواهد شد.

فرزانه از طرح سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری بین المللی سیاه بیشه توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این منطقه اعلام آمادگی کرده است که همت مسئولان استان از جمله منابع طبیعی و محیط زیست می تواند در رشد صنعت توریسم مازندران نقش بسزایی داشته باشند.

وی نوار ساحلی را به عنوان محور توسعه گردشگری مازندران عنوان کرد و گفت: از 46 منطقه گردشگری 26 نقطه در نوار ساحلی قرار دارد که سازمان گردشگری مازندران قصد دارد با انعقاد توافقنامه با شهرداریها و واگذاری امور به آنان با توجه به اعتبارات موجود و آمادگی بخش خصوصی گامهای مثبتی در توسعه این مناطق بردارد.

به گفته وی، شهرداریهای گلوگاه، نکا، رویان، سرخرود، ساری، فریدونکنار، بهنمیر، تنکابن، بهشهر، نور، رامسر، نوشهر و چالوس در این طرح قرار مشارکت دارند.

فرزانه به ایجاد اکو موزه فضای باز در منطقه بلیران آمل اشاره کرد و یادآور شد: سایت مورد نظر مکان یابی شده است و با واگذاری اراضی موجود از سوی منابع طبیعی به سازمان گردشگری فعالیت آغاز خواهد شد که اعتبار 200 میلیون تومانی نیز در این خصوص تخصیص یافته است.