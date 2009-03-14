به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "بمانی هفتم" 30 اسفند از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی مهدی مظلومی و تهیه‌کنندگی سعید سالارزهی یک طنز اجتماعی انتقادی است که مسئله بروکراسی اداری و تبعات منفی آن را بررسی می‌کند. داستان درباره جوانی است که در خانواده‌اش نظم حاکم است.

او در اداره‌ای مشغول کار می‌شود که نظم ندارد و مشکلات با همکارانش آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا به اخراج و مسافرکشی جوان منجر می‌شود. نقش اصلی فیلم را رضا شفیعی جم بازی می‌کند.

عوامل تولید "بمانی هفتم" عبارتند از نویسنده: مجید فرازمند و فرزانه شعبانی، تصویربردار: محمدرضا کاظمی، صدابردار: مسعود شاهوردی، تدوینگر: س. سالارزهی، مریم صفایی، طراح گریم: مریم دوستی، صداگذار: محمود خرسند، آهنگساز، بهرام دهقانیار، تیتراژ: عماد خدابخش و بازیگران: رضا فیض نوروزی، معصومه آقاخانی، هادی کاظمی، امیر آتشانی، تبسم هاشمی و کریم قربانی.

فیلم تلویزیونی "ماه قرمز" دوم فروردین 88 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر و تهیه‌کنندگی مهدی کریمی درباره نوجوانی روستایی است که آمبولانس دست‌ساز پدر را به جبهه می‌برد. او باعث نجات مجروحان می‌شود و در رویارویی با حوادث جنگ به بلوغ فکری می‌رسد.

علیرضا مهابادی، حسن پورشیرازی، کورش سلیمانی، حسین فلاح، سعید نوراللهی، علی‌اصغر محمدی، احمد یاوری شاد، حمید مهین‌دوست، محمد کرمانی‌نسب و مهدی باطبی در "ماه قرمز" بازی کرده‌اند و رضا مقصودی فیلمنامه آن را نوشته است.

سایر عوامل فیلم عبارتند از تصویربردار: مهدی جعفری، صدابردار: فرزام منطقی، تدوینگر: شهرام مکری و محمود کریمی، مدیر تولید: مهدی مهابادی، آهنگساز: نوید رهبر، برنامه‌ریز: بهروز شعیبی، عکاس: مسعود اشتری و روابط عمومی: مژگان کاظمی.

فیلم تلویزیونی "گراناز" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی عباس رافعی پنجم فروردین روی آنتن شبکه یک می‌رود. این فیلم درباره پسری 10 ساله است که با زنی بلوچ همسفر می‌شود. او برای یافتن نشانی همسفر خود که زبان همدیگر را متوجه نمی‌شوند، دست به جستجو می‌‌زند.

در "گراناز" از گویش‌ها و زبان‌های کردی و بلوچ گرفته تا ارمنی و آرامی و آشوری استفاده شده و عوامل آن عبارتند از مدیر تولید: مصطفی مسجدی، فیلمنامه: محسن صادقی و غلامرضا رمضانی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا امیری محمدی، طراح گریم: ناهید طلوع، طراحی صحنه و لباس: محمدرضا میراز محمدی، صدابردار: شهرام متولی باشی و آهنگساز: افشین عزیزی.

قربان نجفی، مهرداد ضیایی، شهرزاد جواهری، صفا ملک‌دل، فرید قبادی، هوشنگ آخوندپور و مهدی راشدی در فیلم "گراناز" بازی کرده‌اند و بازیگران کودک و نوجوان آن دانیال نوروش، متین حیدرنیا، آرمان اژدرکش و ملیکا ناظری هستند.

مسعود رایگان در نمایی از فیلم "پایان بازی"

فیلم تلویزیونی "بیرون از بهشت" ساخته خسرو معصومی به تهیه‌کنندگی یوسف صمدزاده نهم فروردین از شبکه یک پخش می‌شود. "بیرون از بهشت" داستان سرقت چوب از جنگل وتلاش جنگلبانی برای جلوگیری از این ماجرا است.

فرامرز قریبیان نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند که حال وهوای پلیسی دارد. هادی دیباجی، لیلا اوتادی، جمشید گرگین و داریوش اسدزاده دیگر بازیگران "بیرون از بهشت" هستند.

فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" یازدهم فروردین از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی مسعود آب‌پرور و تهیه‌کنندگی ناصر شفق با مضمون پلیسی تهیه شده و لاله اسکندری، کاوه سماکباشی، مجید مشیری، آرش تاج و محمدرضا داودنژاد در آن بازی می‌کنند.

"خشاب خالی" داستان یک زن پلیس به نام رویا جمالی را روایت می‌کند که همسرش برای انهدام یک باند بزرگ و بین‌المللی قاچاق مواد مخدر به درون باند نفوذ می‌کند و شهید می‌شود. زن پس از شهادت شوهرش تصمیم می‌گیرد به درون باند نفوذ کند... آب‌پرور فیلم تلویزیونی "خشاب خالی" را بر مبنای فیلمنامه آرش قادری در لوکیشن‌های شیراز، کرمان، لواسان و ... ساخته است.

فیلم تلویزیونی "بهار شیرین" به کارگردانی علی توکلی‌نیا دوازدهم فروردین از شبکه یک پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره تفاوت‌های نسل انقلاب و نسل امروز است که در قالب قصه‌ای خانوادگی روایت شده است. اکرم محمدی، محمد افشار، بیتا سحرخیز، آرش تاج و پروین ملکی بازیگران "بهار شیرین" هستند و فیلمنامه را سهیلا جبری نوشته ‌است.

نام قبلی این فیلم "بهار ترک" بود. سایر عوامل "بهار شیرین" عبارتند از تصویربردار: هاشم گرامی، صدابردار: امین میرشکاری، چهره‌پردازی: سودابه خسروی، طراح صحنه و لباس: امیر رضایی، تدوین: شاهین یارمحمدی و صداگذاری: احسان اجتهادی.

فیلم تلویزیونی "پایان بازی" به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان و کارگردانی کاظم معصومی چهاردهم فروردین از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم مسعود رایگان، بابک حمیدیان، کاظم هژیرآزاد، سعید شهریاری و فرامرز روشنایی بازی می‌کنند. فیلم 90 دقیقه‌ای "پایان بازی" برداشتی آزاد از داستان "قاضی و جلاد" بر اساس فیلمنامه کاوه سجادی حسینی و علی کاظمیان ساخته شده است.

داستان این فیلم درباره سرگرد شکیبا، افسر ویژه قتل است که در پایان خدمتش دچار بیماری می‌شود و از سوی دیگر باید پرونده قتلی را رسیدگی کند. عوامل فیلم "پایان بازی" عبارتند از مرتضی غفوری مدیر تصویربرداری، داریوش صادقپور صدابردار، مهران روحانی طراح گریم، محسن پناهی طراح صحنه و لباس، بهزاد مصلح تدوین و محمدرضا منصوری مدیر تولید.