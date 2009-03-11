نجفی رئیس کمیته تلفیق برنامه های ستاد انتخاباتی خاتمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست برنامه های ستاد حجت الاسلام سید محمد خاتمی روز چهارشنبه به ریاست دکتر محمدرضا عارف و با حضور رؤسای کارگروههای اقتصاد، ‏جامعه، ‏سیاست داخلی، ‏سیاست خارجی، ‏امنیت ملی، ‏جوانان، ‏زنان‏، فرهنگ عمومی، علوم و آموزش عالی، آموزش و پرورش و نظام اداری کشور برگزار شد.



در این نشست مقرر شد کمیته تلفیق برنامه ها به ریاست دکتر محمدعلی نجفی طی مدت یکماه برنامه جامع و نهایی ستاد را ارائه کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که با حضور میرحسین موسوی در عرصه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دهم فعالیت انتخاباتی سید محمد خاتمی طبق وعده پیشین وی مبنی بر حضور وی یا میرحسین موسوی در انتخابات در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

