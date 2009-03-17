بازخوانی دفاع مقدس در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، تقدیر از شهدا به عنوان یکی از طبیعی ترین اتفاقات پس از جنگ از سالهای پس از جنگ تحمیلی در شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان مورد توجه قرار گرفت. نگاه به تجربه جهانی در زمینه تجدید یاد از دست رفتگان جنگی نشان می دهد که تجلیل شهدا مختص ایرانیان نیست بلکه در کشورهای غربی نیز یادبودهای زیادی برای قربانیان جنگ و سربازانشان می سازند، یادبودهایی که در مراکز عمومی شهر قرار داده می شود.

تجلیل از همه کسانی که حکم اشغال کشورمان را باطل کردند برای هر عقیده، مسلک و گروهی در کشور شناخته شده است بنابراین کارگزاران فرهنگی ایران اسلامی چه در عرصه رسمی و چه غیر رسمی با ابزارها و روشهای متفاوتی که در دستور کار دارند یادآوری رشادتها و غیرتهای گذشتگان را به منزله تلاشی برای ارتقای آگاهی تاریخی جوانان و محکم تر شدن عقبه اندیشه ای آیندگان پیگیری می کنند.

دانشگاه به عنوان مرکزی فرهنگی که در قامت یکی از مراجع تولید فکر در جامعه ایستاده است نیز به دنبال سهمی برای یادآوری معارف شهیدان بوده و از سویی نیز مورد پرسش قرار می گیرد که این مرکز تولید فکر تا کنون به لحاظ نمادسازی برای هشت سال افتخار آفرینی و از همه مهمتر جهت انباشت تئوریک دفاع مقدس برای جوانان امروز و آیندگان ایران چه کرده است.

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سکان بخش قابل توجهی از نظام دانشگاهی کشور را در دست دارند و انتظار می رود برنامه ای را برای نظام مند کردن پژوهش در دفاع مقدس، تولید علم و تولید فناوری برای کمک به آسیب دیدگان جنگ و ... عملیاتی کنند برای تجلیل یاد شهدا هر ساله در یادواره شهدا و نکوداشت جلوه های ایثار دانشجویی کشور که به مناسبت سالروز شهادت شهید علم الهدی و دانشجویان پیرو خط امام (ره) در هویزه برگزار می شود، شرکت می کنند.

خاکسپاری شهدای گمنام در دانشگاهها از برنامه هایی است که شورای فرهنگی تعداد قابل توجهی از دانشگاههای کشور اعم از برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، یزد، تهران، پیام نور، صنعتی امیرکبیر و ... پیگیری کرده و و مقبره الشهدا را در دانشگاهها ایجاد کرده اند. احداث یادمان شهدا از دیگر حرکتهای نظام فرهنگی دانشگاه جهت نمادسازی برای تجلیل از شهداست.

مقام فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385 به دانشگاهها پیشنهاد کرد تا جهت ساخت فضای خاصی برای یادمان شهدای دانشجو اقدام به ساخت پردیس شهدا در دانشگاهها کنند. محسن اسلامی در توصیف فضاهایی که در پردیس شهدا در دانشگاهها دیده می شود به موزه، کتابخانه و یادبود، تندیس شهدا و ... اشاره کرد و آن را فضایی موثر جهت تجلیل ارزش های دفاع مقدس در دانشگاهها دانست.

برنامه های مربوط به راه اندازی پردیس شهدا در دانشگاهها که مدتی به تعویق افتاده بود اما مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از به زمین زده شدن کلنگ پردیس شهدا در 12 دانشگاه کشور خبر داد و مقرر شد این امکان باشد تا پیکر مطهر شهدای گمنام در پردیس شهدا در دانشگاهها دفن شوند و پردیس شهدا مکانی برای انجام فعالیت فرهنگی دانشجویان نیز قرار گیرد.

در سال 1386 نیز راه اندازی کانونهای دانشجویی دفاع مقدس در دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت و آئین نامه هایی تا آن زمان درباره فعالیتهای کانونهای دانشجویی وجود داشت مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا کانونهای دفاع مقدس در دانشگاهها به شکل آئین مند فعالیتهای فرهنگی، تبلیغی و فکری خود را از سر گیرند.

ایجاد کتابخانه تخصصی مقاومت (کتابخانه پایداری) در دانشگاهها که در سال اول تاسیس خود یکهزار عنوان کتاب با موضوعاتی نظیر جنگ، ایثار، شهادت و پایداری و .... را در دسترس اعضای دانشگاه قرار می دهد از اقدامات دانشگاهها در سال 1387 برای نگاهی متناسب با کارکردهای فکری دانشگاه نسبت به شهید و شهادت است. مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ابتدای اجرایی شدن این طرح از راه اندازی کتابخانه تخصصی پایداری در 30 دانشگاه 30 استان کشور به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

تاسیس رشته های دانشگاهی در رابطه با فرهنگ مقاومت و پایداری در دانشگاهها مانند راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته "ادبیات مقاومت" از اقدامات نظام علمی و آکادمیک کشور برای توجه علمی به دفاع مقدس است. همچنین خبر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ایجاد درس 2 واحدی دفاع مقدس به صورت اختیاری برای کلیه رشته های دانشگاهی از دیگر اقداماتی است که که در راستای دفاع مقدس در دانشگاهها در نظر گرفته شده است.